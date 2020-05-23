İran Ramazan Sonrası Yüksek Oranda Normal Hayata Geri Dönüyor

İran, bugün itibariyle işyerlerini, inanç ve kültür merkezlerini yeniden açtı. Ülkede müzeler ve tarihi yerler de yarından itibaren ziyarete açılıyor. Devlet televizyonundan halka seslenen Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, kutsal mekanlar ve türbelerin de Pazartesi gününden itibaren ziyarete açılacağını söyledi.

İran’da tüm çalışanlar önümüzdeki hafta Cumartesi günü itibariyle işbaşı yapacaklar. Cumhurbaşkanı Ruhani ”Coronavirüs’ün üç aşamasını da atlattığımızı söyleyebilirim”dedi.

Dördüncü aşamadaysa İran’daki 31 bölgeden 10’unda durum daha iyiye giderken hastalığın kontrolüne yönelik önlemler sıkılaştırılacak. Hasta olan kişiler sıkı biçimde karantinaya alınacaklar.

Öte yandan Ruhani, İran’da restaurantların da Ramazan ayından sonra açılacağını, spor müsabakalarının da seyirsiciz olarak başlayacağını belirtti. Tıp fakülteleri haricindeki bölümlerde üniversiteler, 6 Haziran’dan itibaren eğitime başlayacaklar.

Cumhurbaşkanı Ruhani, İran’da salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin yüzde 88’inin de başka kronik rahatsızlıklarının olduğunu söyledi. İran’da bugüne dek resmi açıklamalara göre 7 binden fazla kşi hayatını kaybederken hastalık 130 binden fazla kişiye bulaştı.

