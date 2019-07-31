İSTANBUL (AA) - İran eski istihbarat memuru Nasır Rezevi, bir süredir hakkında bilgi alınamayan Halkın Mücahitleri Örgütü (HMÖ) lideri Mesud Recevi'nin Avrupa'da yaşadığını iddia etti.

Mehr Haber Ajansına konuşan İran eski istihbarat memuru Rezevi, bir süredir kayıp olduğu bilinen Recevi'nin Avrupa'da yaşadığını söyledi.

Rezevi, "ABD, Irak'a saldırdığında (20 Mart 2003) Mesud Recevi bu ülkedeydi. Daha sonra o ve bazı örgüt üyeleri Ürdün sınırına gittiler. Ürdünlüler onlar için bir kamp kurdu. O da bu kamptaydı. Yaklaşık bir yıl Ürdün sınırında kaldı. Sonra Avrupa'ya gitti. Şu anda da Avrupa'dadır." dedi.

Recevi'nin çoğunlukla Fransa'da ikamet ettiğini iddia eden Rezevi, örgüt liderinin Avrupa ülkelerinde hareket halinde olduğunu belirtti.

Mesud Recevi'nin kendini neden sakladığı sorusuna ise Rezevi, "Bu sorunun cevabı Recevi'den ziyade Avrupalılarla ilgilidir. Avrupalılar, İran'da rejim değişikliğine sıcak bakmıyorlar." şeklinde cevap verdi.

- Halkın Mücahitleri Örgütü

İran'da şahlık rejimini devirmek amacıyla 1965 yılında muhafazakar gençler tarafından kurulan silahlı örgüt, daha sonra Halkın Mücahitleri Örgütü olarak anılmaya başladı.