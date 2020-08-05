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İran Rejimi Protesto Gösterilerine Katılan Bir Kişiyi İdam Etti

05.08.2020 13:29 | Son Güncelleme

İran’da 2017 yılında düzenlenen rejim karşıtı gösterilerde bir askeri öldürdüğü gerekçesiyle Mustafa Salihi isimli bir protestocu idam edildi

İran Rejimi Protesto Gösterilerine Katılan Bir Kişiyi İdam Etti

İran’da 2017 yılında düzenlenen rejim karşıtı gösterilerde bir askeri öldürdüğü gerekçesiyle Mustafa Salihi isimli bir protestocu idam edildi. İdam, insan hakları örgütleri tarafından kınandı.

İdam edilen Salihi, hükümet karşıtı protestolarda Saccid Şah Sanai isimli bir Cumhuriyet Muhafızı’nın vurularak öldürülmesine karışmakla suçlananlardan biriydi.

İran haber ajansı ISNA’nın haberinde Salihi’nin idam edilmesinin öldürülen askerin ailesinin de isteği olduğu belirtildi. Adalet Bakanlığı’nın açıklamasına göre Mustafa Salihi, ailesinin talebi nedeniyle İsfahan şehrinde idam edildi.

İran’da 2017 yılının sonunda başlayan ve 2018 yılının ilk aylarında da devam eden gösteriler ülkedeki ekonomik sıkıntılar nedeniyle başlamıştı. Bir süre sonra şiddet olaylarına dönüşen protestolarda resmi rakamlara göre 21 kişi hayatını kaybetmişti.

Oslo merkezli İran İnsan Hakları Örgütü Direktörü Mahmud Amiri Moghaddam İran’da yaşanan idamlara uluslararası kamuoyunun sessiz kalmasına tepki gösterdi. Moghaddam “Uluslararası kamuoyunun Salihi’nin idamına sessiz kalması daha fazla idama yeşil ışık olarak değerlendirilebilir” dedi.

Temmuz ayında sosyal medyada “İdam etmeyin”etiketiyle başlayan kampanyada atılan milyonlarca mesaj sonucu İran rejimi yine protesto gösterileriyle ilgili suçlanan 3 kişinin idamını ertelemişti.

İran’da uygulanan şeriat hükümleri uyarınca öldürülen kişinin ailesi suçluların idamını talep edebiliyorlar ya da maddi tazminat isteyebiliyorlar.

Haziran ayında İran’da bir mahkeme Ruhollam Zam adlı bir kişiyle ilgili olarak da sosyal medyada bir isyan başlattığı gerekçesiyle idam kararı vermişti. Zam da 2019 yılında yakalanmıştı.

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