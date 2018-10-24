İran: Riyad ABD'nin koruması olmadan cinayet işlemez

Ruhani, Yemen’deki hava bombardımanlarını örnek gösterdi.İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye’deki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaçıkçı'ya ilişkin bir açıklama yaptı. Ruhani, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı’yı ABD'nin koruması olmadan öldürmeyeceğini öne sürdü.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA göre Ruhani, "Hiç kimse günümüz dünyasında ve yeni bir yüzyılda böylesine örgütlü bir cinayete tanıklık edeceğimizi ve böylesine iğrenç bir cinayetin planlanacağını tahmin edemezdi" diye konuştu.

Ruhani, "Amerika'nın koruması olmadan herhangi bir ülkenin böyle bir suça cesaret edeceğini sanmıyorum" ifadesini kullandı.

Yemen'deki iç savaşı hatırlatan Ruhani, Suudi Arabistan'ın ABD koruması sayesinde sivilleri bombaladığını söyledi, "Amerikan koruması olmasaydı, Yemen halkı yine aynı şekilde vahşice bombardımana maruz kalır mıydı?" diye konuştu.

Ruhani ayrıca, Karşıkçı cinayetiyle ilgili Türkiye'ye tarafsız bir soruşturma yapması çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan gazeteci Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürüldüğünü ancak ortaya çıkan kanıtların ardından artan uluslararası baskı sonucunda kabul etmişti. Olayla ilişkisi görülen 18 Suudi vatandaşı gözaltına alınırken, cinayet planından haberdar olduğu ileri sürülen Veliaht Prens Muhammed bin Selman her türlü sorumluluğu reddediyor.

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