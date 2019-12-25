İran Rusya ve Çin Ortak Tatbikat Yapacak

İran, Hint Okyanusu’nun kuzeyinde Rusya ve Çin’le birlikte 4 gün sürecek ortak deniz tatbikatı düzenleyeceğini açıkladı. Cumartesi başlaması öngörülen tatbikat, üç ülke arasında ilk kez düzenlenecek.
Tatbikat, Washington’un ağır ekonomik yaptırımlarına maruz kalan Tahran’ın Pekin ve Moskova’yla askeri işbirliğini güçlendirmeye çalıştığı bir döneme denk geliyor. Rus ve Çinli donanma yetkililerinin İran’a ziyaretleri de son yıllarda artış gösterdi.
İran ordu sözcüsü General Abolfazl Shekarchi, bölgesel güvenliği geliştirmeyi hedefleyen ortak tatbikatın Umman Denizi’ne kadar uzanacağını bildirdi.
Tatbikat, ABD’nin son dönemde müttefiki Suudi Arabistan’la birlikte icra ettiği ve Çin’in de katıldığı tatbikata yanıt olarak görülüyor.
Basra Körfezi’nde Suudi petrol sanayini hedef alan saldırıların ardından bölgede gerilim yükselmiş durumda. ABD bölgeye takviye bir grup asker ve Suudi Arabistan’a ilave füze savunma sistemleri göndermişti.
Washington, geçen Eylül’de petrol fiyatlarında 1991 Körfez Savaşı’ndan bu yana en yüksek artışa yol açan iki büyük tesisine saldırıdan İran’ı sorumlu tutuyor.
Yemen’deki İran destekli Husi isyancıları saldırının sorumluluğunu üstlense de Suudi Arabistan olayın arkasında İran’ın olduğunun şüphe götürmediğini savunuyor. İran ise suçlamaları reddediyor.
Tahran ayrıca, ABD’nin tek taraflı olarak çekildiği 2015 tarihli uluslararası nükleer anlaşma altındaki yükümlülüklerinden de aşamalı olarak geri çekiliyor ve anlaşmanın çizdiği sınırın ötesinde uranyum zenginleştirmeye başladı.
İran 2017 yılında da dünya petrol ticaretinin yaklaşık üçte birinin geçtiği stratejik Hürmüz Boğazı yakınlarında Çin’le ortak deniz tatbikatı yapmıştı.
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