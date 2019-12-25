HABER
  4. İran Rusya ve Çin Ortak Tatbikat Yapacak

İran Rusya ve Çin Ortak Tatbikat Yapacak

25.12.2019 17:55 | Son Güncelleme

İran, Hint Okyanusu’nun kuzeyinde Rusya ve Çin’le birlikte 4 gün sürecek ortak deniz tatbikatı düzenleyeceğini açıkladı. Cumartesi başlaması öngörülen tatbikat, üç ülke arasında ilk kez düzenlenecek

İran Rusya ve Çin Ortak Tatbikat Yapacak

İran, Hint Okyanusu’nun kuzeyinde Rusya ve Çin’le birlikte 4 gün sürecek ortak deniz tatbikatı düzenleyeceğini açıkladı. Cumartesi başlaması öngörülen tatbikat, üç ülke arasında ilk kez düzenlenecek.

Tatbikat, Washington’un ağır ekonomik yaptırımlarına maruz kalan Tahran’ın Pekin ve Moskova’yla askeri işbirliğini güçlendirmeye çalıştığı bir döneme denk geliyor. Rus ve Çinli donanma yetkililerinin İran’a ziyaretleri de son yıllarda artış gösterdi.

İran ordu sözcüsü General Abolfazl Shekarchi, bölgesel güvenliği geliştirmeyi hedefleyen ortak tatbikatın Umman Denizi’ne kadar uzanacağını bildirdi.

Tatbikat, ABD’nin son dönemde müttefiki Suudi Arabistan’la birlikte icra ettiği ve Çin’in de katıldığı tatbikata yanıt olarak görülüyor.

Basra Körfezi’nde Suudi petrol sanayini hedef alan saldırıların ardından bölgede gerilim yükselmiş durumda. ABD bölgeye takviye bir grup asker ve Suudi Arabistan’a ilave füze savunma sistemleri göndermişti.

Washington, geçen Eylül’de petrol fiyatlarında 1991 Körfez Savaşı’ndan bu yana en yüksek artışa yol açan iki büyük tesisine saldırıdan İran’ı sorumlu tutuyor.

Yemen’deki İran destekli Husi isyancıları saldırının sorumluluğunu üstlense de Suudi Arabistan olayın arkasında İran’ın olduğunun şüphe götürmediğini savunuyor. İran ise suçlamaları reddediyor.

Tahran ayrıca, ABD’nin tek taraflı olarak çekildiği 2015 tarihli uluslararası nükleer anlaşma altındaki yükümlülüklerinden de aşamalı olarak geri çekiliyor ve anlaşmanın çizdiği sınırın ötesinde uranyum zenginleştirmeye başladı.

İran 2017 yılında da dünya petrol ticaretinin yaklaşık üçte birinin geçtiği stratejik Hürmüz Boğazı yakınlarında Çin’le ortak deniz tatbikatı yapmıştı.

Uzmanlar uyardı: Erkekliğinizden olabilirsiniz Uzmanlar uyardı: Erkekliğinizden olabilirsiniz
Erdoğan: Herhangi bir davet olursa bunu değerlendiririzErdoğan: Herhangi bir davet olursa bunu değerlendiririz
25 Aralık Amerikan Basınından Özetler25 Aralık Amerikan Basınından Özetler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

TFF resmen açıkladı! Cüneyt Çakır...

TFF resmen açıkladı! Cüneyt Çakır...

CHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç

CHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç

Erdoğan'dan Tunus'ta önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Tunus'ta önemli açıklamalar

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Trump'a çağrı: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulasın

Trump'a çağrı: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulasın

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran'da internete kısıtlama getirildi!

İran'da internete kısıtlama getirildi!

O ülkede 27 kişi kaçırıldı!

O ülkede 27 kişi kaçırıldı!

Eylemci alışveriş merkezinin ikinci katından zemine atladı

Eylemci alışveriş merkezinin ikinci katından zemine atladı

Katliam gibi saldırı: 122 ölü

Katliam gibi saldırı: 122 ölü

Otobüsün nehre düşmesi sonucu ölü sayısı 32'ye yükseldi

Otobüsün nehre düşmesi sonucu ölü sayısı 32'ye yükseldi

Erdoğan'dan Tunus'ta önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Tunus'ta önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.