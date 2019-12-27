HABER
  4. İran, Rusya ve Çin'den Umman Denizi'nde ortak askeri tatbikat

İran, Rusya ve Çin'den Umman Denizi'nde ortak askeri tatbikat

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 10:33 | Son Güncelleme

İran ile ABD ve müttefiki Suudi Arabistan arasındaki gerilimin merkezinde yer alan bölgede düzenlenen ortak deniz tatbikatı 4 gün sürecek

İran, Rusya ve Çin donanmaları, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nun kuzeyinde ortak askeri tatbikat başlattı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, İran, Rusya ve Çin donanmalarının Hint Okyanusu'nun kuzeyi ve Umman Denizi'nde 17 bin kilometrelik alanı kapsayan bölgede düzenledikleri tatbikat 4 gün sürecek.

"Deniz Emniyet Kemeri" adı verilen tatbikata ilişkin açıklama yapan İran Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı ve tatbikatın sözcüsü Gulam Rıza Tehani, uluslararası deniz ticaretinin güvenliğinin güçlendirilmesi, korsanlarla mücadele, deniz terörizmi, arama kurtarma alanlarında bilgi değişimi ve taktik operasyonlarda tecrübe aktarımı gibi konuların tatbikatın başlıca hedeflerinden olduğunu belirtti.

İran'ın devrimden sonra Rusya ve Çin ile ilk kez bu düzeyde ortak bir tatbikat düzenlediğine dikkati çeken Tehani, "Bu tatbikat, İran, Rusya ve Çin arasındaki ilişkilerin manidar düzeye ulaştığını göstermektedir. Bu süreç gelecek yıllarda da devam edecek." dedi.

İranlı komutan, "Bu tatbikatın mesajı; barış, dostluk, iş birliği ve kolektif birliğin gölgesinde kalıcı güvenliktir. Sonuç olarak İran izole edilemez ve bu da bu tatbikatın en önemli kazanımlarından biri olacaktır." ifadelerini kullandı.

Tatbikatın, İran ile ABD ve bölgedeki müttefiki Suudi Arabistan arasında yaşanan gerilimin merkezindeki Aden ve Basra körfezlerini birbirine bağlayan Umman Denizi'nde düzenlenmesi dikkati çekiyor.

ABD'nin İran'la imzalanan nükleer anlaşmadan geçen yıl tek taraflı çekilmesinin ardından yeniden yaptırımları devreye sokmasıyla Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nde gerilim artmıştı.

Haziranda bölgede seyir halindeki petrol tankerlerine saldırılar düzenlenmiş, hava sahası ihlali gerekçesiyle ABD'ye ait bir insansız hava aracı İran tarafından düşürülmüş ve Hürmüz Boğazı'nda İngiltere bandıralı bir petrol tankeri İran tarafından alıkonulmuştu.

Bu olaylar üzerine ABD ve Avrupa Birliği, bölgede seyrüsefer güvenliğini sağlamak üzere ayrı ayrı koalisyonlar kurma kararı almıştı. Japonya da bölgeye askeri güç göndermeyi planladığını duyurmuştu.

PARTNERSon 5 gün! 31 Aralık'tan sonra değişiyorSon 5 gün! 31 Aralık'tan sonra değişiyor
Beşiktaş'ta kaza yapan otomobil kaldırıma çıktı Beşiktaş'ta kaza yapan otomobil kaldırıma çıktı 
Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltıBeyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerli otomobilde detaylar belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerli otomobilde detaylar belli oldu

Diyarbakır’da kadın cinayeti! Bebeği kucağındaydı...

Diyarbakır’da kadın cinayeti! Bebeği kucağındaydı...

Asgari ücreti belli oldu, Türk-İş toplantıyı terk etti: Kabul etmiyoruz!

Asgari ücreti belli oldu, Türk-İş toplantıyı terk etti: Kabul etmiyoruz!

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

Akşener'den asgari ücret ve Kanal İstanbul açıklaması

Akşener'den asgari ücret ve Kanal İstanbul açıklaması

'Milli Piyango biletini yırtmayın' uyarısı

'Milli Piyango biletini yırtmayın' uyarısı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Maden ocağındaki patlamadan kötü haber

Maden ocağındaki patlamadan kötü haber

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

İETT otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İETT otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sözcü gazetesi sahibi ve yazarları hakkındaki davada karar günü!

Sözcü gazetesi sahibi ve yazarları hakkındaki davada karar günü!

Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2019 Açık Öğretim lisesi sınav sonuçları sorgulama ekranı

Açık lise sınav sonuçları açıklandı mı?

Libya'da alıkonulan Türk gemiciler korku dolu 12 saati anlattı

Korku dolu 12 saati böyle anlattı: Ne dedilerse yaptık

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Esenyurt'ta tuvalet sırası kavgası! 3 kardeş bıçaklandı

Tuvalet sırası kavgası! 3 kardeş bıçaklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.