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  4. İran, Rusya ve Çin’in ortak askeri tatbikatı başladı

İran, Rusya ve Çin’in ortak askeri tatbikatı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 12:00 | Son Güncelleme

İran, Rusya ve Çin’in "Deniz Emniyet Kemeri" adıyla gerçekleştirdiği ortak askeri tatbikatı, Umman Denizi ve Hint Okyanusunun kuzeyinde başladı.İran devlet televizyonu, Rusya, Çin ve İran donanmalarının Hint Okyanusu’nun kuzeyi ve Umman Denizi’nin 17 bin kilometrelik alanı kapsayan bölgesinde 4 gün sürecek ortak askeri tatbikata başladıklarını duyurdu.

İran, Rusya ve Çin’in "Deniz Emniyet Kemeri" adıyla gerçekleştirdiği ortak askeri tatbikatı, Umman Denizi ve Hint Okyanusunun kuzeyinde başladı.
İran devlet televizyonu, Rusya, Çin ve İran donanmalarının Hint Okyanusu’nun kuzeyi ve Umman Denizi’nin 17 bin kilometrelik alanı kapsayan bölgesinde 4 gün sürecek ortak askeri tatbikata başladıklarını duyurdu. İran Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı ve Tatbikat Sözcüsü Gulam Rıza Tehani, ’Deniz Emniyet Kemeri’ adı verilen ortak askeri tatbikatın uluslararası ticaretin güvenliğinin arttırılması, deniz korsanlığı, terörizme karşı mücadele ve deniz arama kurtarma çalışmalarında tecrübe paylaşımı amacıyla düzenlendiğini ifade etti. Tahani, ortak askeri tatbikat ile birlikte bölgedeki güvenliğin artırılmasının hedeflendiğini belirterek, "İslam Devrimi sonrası İran’ın bu düzeyde iki dünya gücü ile tatbikat düzenlenmesi bir ilktir" dedi.
Öte yandan tatbikat mesajının bölgede işbirliği, barış, dostluk ve istikrar olduğunu belirten Tahani, İran’ın inzivaya itilemeyeceğini de dile getirdi.

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