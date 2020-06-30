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İran, Rusya ve Türkiye Suriye'yi görüşecek

30.06.2020 13:50 | Son Güncelleme

İran, Rusya ve Türkiye liderleri Çarşamba günü video konferans aracılığıyla Suriye’yi görüşecek.

İran, Rusya ve Türkiye Suriye'yi görüşecek

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre görüşme Astana formatında düzenlenecek.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çarşamba günü videokonferans aracılığıyla Suriye'yi görüşecek.

Konuyla ilgili açıklama Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov tarafından yapıldı. Açıklamada liderlerin Suriye'deki gelişmeleri basına kapalı olarak ele almadan önce kamuoyuna birer açıklama yapacakları ifade edildi. Görüşme Türkiye saati ile 14.00'te başlayacak.

Rusya, İran ve Türkiye arasındaki üçlü Suriye görüşmeleri 2017 yılında başlamıştı. Sahada Rusya ve İran Beşar Esad yönetiminin başlıca destekçileri, Türkiye ise silahlı muhalif grupları destekliyor. Üç ülke en son eylül ayında Suriye gündemiyle bir araya gelmişti.

Suriye'ye yardım zirvesi

Öte yandan bugün Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) işbirliği ile sanal bir Suriye zirvesi düzenleniyor. Suriye'de zor durumdaki sivil halka ve Suriyeli mültecilere yardım için düzenlenen zirvede Avrupa Birliği, Suriye ve Suriye'ye komşu ülkeler için 2 milyar 300 milyon euro yardım sözü verdi. AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borell, bu yardımın bir milyar eurosunun bu yıl içinde aktarılacağını açıkladı.

Almanya da ayrıca 1 milyar 584 milyon euro daha yardım aktaracağını açıkladı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'den Suriye'ye kadar milyonlarca kişinin hayatının bu yardımlara bağlı olduğunu belirtti. Maas, Suriyeli mültecileri kabul eden Suriye'nin komşusu ülkelerin de desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

İnternet üzerinden düzenlenen yardım zirvesine 80'den fazla ülke ve uluslararası kuruluşun temsilcileri katılıyor.

dpa,AFP / EC, HS

©Deutsche Welle Türkçe

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