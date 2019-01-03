HABER

İran Sağlık Bakanı yeni yıl bütçesine tepki göstererek istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 14:07 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, istifa eden Sağlık Bakanı Haşimi'nin yerine Sait Nimeki'yi Bakan Vekili olarak atadı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran Sağlık Bakanı Hasan Gazizade Haşimi'nin bütçe tartışmaları nedeniyle sunduğu istifasını kabul etti.

İran Cumhurbaşkanlığı sitesinde yayımlanan açıklamaya göre Ruhani, Haşimi'nin 26 Aralık'ta sunduğu istifasını kabul ederek yerine Sait Nimeki'yi Bakan Vekili olarak atadı.

Tahran'daki son iki Bakanlar Kurulu toplantılarına katılmayan Haşimi'nin istifa kararının ardından yaklaşık iki haftadır bakanlığa gitmediğine yönelik haberler ülke medyasında yer bulmuştu.

Haşimi, Sağlık Bakanlığına yeni yılda ayrılan bütçeye tepki göstererek istifa etmiş ve "35 trilyon tümeni yozlaşmış finans ve kredi kuruluşlarına harcadılar. Planlama ve Bütçe Kurumu, Sağlık Gelişim Planı için ise sadece 16 trilyon tümen verdi. Ne büyük bir iyilik!" eleştirisini dile getirmişti.

Bunun üzerine Planlama ve Bütçe Kurumu Başkanı Muhammed Bakır Nobaht, "Planlama ve Bütçe Kurumu'nu size mi bağlayalım?" diyerek tepki göstermişti.

Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!
AK Partili vekili sarsan ölüm haberi! AK Partili vekili sarsan ölüm haberi!
Ceren Damar Şenel için anma töreni düzenlendiCeren Damar Şenel için anma töreni düzenlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN ruhani Tahran

En Çok Okunan Haberler

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

2018 yılı enflasyon rakamı belli oldu!

2018 yılı enflasyon rakamı belli oldu!

'Türkler sürüler halinde ülkeyi terk ediyor'

'Türkler sürüler halinde ülkeyi terk ediyor'

İnce'den Binali Yıldırım'a tepki: İn ali!

İnce'den Binali Yıldırım'a tepki: İn ali!

Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ne ifade ediyor?

Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ne ifade ediyor?

Önce Bahçeli ardından Erdoğan'dan görevden alma kararı!

Önce Bahçeli ardından Erdoğan'dan görevden alma kararı!

İlginizi Çekebilir

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Cuma günü İstanbul'a kar geliyor! Donacağız

Cuma günü İstanbul'a kar geliyor! Donacağız

Meteoroloji'den yurt geneline uyarı!

Meteoroloji'den yurt geneline uyarı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin en büyük kardan heykeli Cıbıltepe'de

Türkiye'nin en büyük kardan heykeli Cıbıltepe'de

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Sözünün eriysen bu zamları düzelt!

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Büyükada'daki yangının nedeni açıklandı! İBB Başkanı'ndan flaş sözler

Büyükada'daki yangının nedeni açıklandı!

Hassas Güdüm Kiti TSK'ya teslim edildi! İşte diğer silahlarımız

Hassas Güdüm Kiti TSK'ya teslim edildi! İşte diğer silahlarımız

Ceren Damar için üniversitede acı veda! Törende duygulandıran sözler

Ceren Damar için üniversitede acı veda!

AK Partili vekili sarsan ölüm haberi! Bir ay içinde iki kardeşini kaybetti

AK Partili vekili sarsan ölüm haberi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.