İran saldırısında beyin hasarına uğrayan ABD askerlerinin sayısı 34'e çıktı

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak'taki üslere düzenlediği saldırılarda beyin hasarı gördüğü tespit edilen ABD askerlerinin sayısının 34'e yükseldiğini açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, düzenlediği basın toplantısında, "34 askere beyin sarsıntısı ve Travmatik Beyin Hasarı teşhisi konuldu." dedi.

Daha önce Almanya'ya sevk edilen 8 askerin ABD'ye nakledildiğini belirten Hoffman, "Bu sabah vardılar. Ya Walter Reed askeri hastanesinde veya kendi birliklerinin bulunduğu hastanelerde tedavi görecekler. 9 personel Almanya'ya sevk edilmişti, tedavileri orada devam ediyor. 1 asker tedavi için Kuveyt'e nakledilmişti. Tedavisi tamamlanıp Irak'taki görevine döndü. 16 asker ise Irak'ta kaldı, gerekli tedavilerden sonra görevlerine geri döndü." ifadelerini kullandı.

Hoffman, ABD'ye nakledilen askerlerin geçirdiği rahatsızlıkların diğerlerine göre daha ağır olup olmadığı sorularını yanıtsız bırakırken Almanya'daki askerlerin de ABD'ye getirilme durumunun önümüzdeki süreçte belli olacağını kaydetti.