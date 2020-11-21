İran salgının başından bu yana en sıkı tedbirleri hayata geçirdi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin başkanlık ettiği Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu'nun Kovid-19 salgınını kontrol altına almak amacıyla kararlaştırdığı kısıtlamalar kapsamında ülke genelinde kırmızı, turuncu ve sarı bölgelerde 15 gün boyunda karantina uygulanacak.

Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu Sözcüsü Ali Rıza Reisi, yaptığı açıklamada, "yüksek riskli" olarak belirlenen kırmızı bölgelerde 160 il ve ilçe, turuncu bölgelerde 208 il ve ilçe, sarı bölgelerde de 80 il ve ilçede 15 gün süreyle Kovid-19 kısıtlamalarının uygulanacağını söyledi.

Reisi, kırmızı, turuncu ve sarı bölgelerde toplamda 79 milyonluk nüfusun bulunduğunu ve tedbirlerin ardından 4-5 hafta içinde vaka ve ölü sayısında düşüşlere şahit olacaklarını ifade etti.

Kısıtlamalar çerçevesinde fırın, market, kasap, manav, hastane, eczane ve zorunlu hizmet sunan işletmeler dışındaki iş yerleri 15 gün boyunca kapalı olacak.

Kısıtlamalar kapsamında şehirler arası seyahat de yasak olacak. Araçların trafik plakalarının bağlı bulunduğu şehrin dışına çıkmaları ve başka bir şehre gitmeleri halinde para cezası kesilecek. Araçların seyahat yasağı olan kırmızı bölgelere girmesi halinde 1 milyon tümen (300 TL), turuncu bölgelere girmesi durumunda da 500 tümen (150 TL) ceza yazılacak.