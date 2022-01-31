İran Santrifüj Parçası Üretimini İsfahan’a Taşıdı

Uluslararası Atom Enerjisi Dairesi (IAEA)’ye göre İran, santrifüj parçası üretimini geçtiğimiz yaz sabotajın hedefi olduğu belirtilen Karaj’daki tesisten İsfahan kentinde bir yere taşıdı.

Uluslararası Atom Enerjisi Dairesi’nin kuruma üye olan devletlere ilettiği ve Reuters haber ajansının ulaştığı raporda, İran’ın santrifüj parçalarının üretimini neden İsfahan’a taşıdığına ilişkin bir bilgi yer almadı.

Ancak İran’ın bu parçaları TESA Karaj yerine Isfahan kentinde üreteceği konusunda Uluslararası Atom Enerjisi Dairesi’ni bilgilendirdiği belirtildi.

Rapora göre 24 Ocak’ta Uluslararası Atom Enerjisi Dairesi’ne bağlı müfettişler İsfahan’daki yeni üretim noktasına santrifüj tüpleri üretiminde kullanılan makinelerin izlenmesi amacıyla kamera yerleştirdi.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’na göre yeni tesiste henüz o tarihte santrifüj tüpleri üretimi başlamamıştı.

Geçtiğimiz ay Uluslararası Atom Enerjisi Dairesi ile İran arasında bir süre önce sabotajda hedef alındığı üzerinde durulan santrifüj parçası üretimi tesisine kameraların yeniden yerleştirilmesi konusunda anlaşmazlık yaşanmıştı.

Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Dairesi (IAEA) bu tesise güvenlik kameralarının yeniden yerleştirilmesi için kurumun müfettişlerine erişim izni verilmesini talep etmişti.

Uluslararası Atom Enerjisi Dairesi ve İran Aralık ayı ortasında söz konusu üretim tesisine güvenlik kameralarının yeniden yerleştirilmesi konusunda anlaşmaya varmış, böylece Tahran’la nükleer görüşmelerin önündeki engellerden biri kalkmıştı.

Karaj’daki tesisin geçtiğimiz Haziran ayında bir sabotajın hedefi olduğu belirtilmiş, tesiste Uluslararası Atom Enerjisi Dairesi’ne ait bazı kameralar kullanılamaz hale gelmişti.

İran bu kameranın “veri depolama aygıtını” geri teslim etmemiş ve IAEA bu konuda İran’dan açıklama talep etmişti.

Tahran ve Washington Kasım ayı sonunda İran’la nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması için dolaylı görüşmelere başlamıştı.

