İran Savunma Bakanlığı nükleer fizikçi Mahabadi’nin ölümünü doğruladı

İran Savunma Bakanlığı, İranlı nükleer fizikçi ve bilim adamı Muhsin Fahrizade Mahabadi’nin suikast sonucu öldürüldüğünü doğruladı.

İran medyası, nükleer fizik ve füze çalışmalarıyla tanınan bilim adamı Muhsin Fahrizade Mahabadi’nin Tahran’ın Abserd bölgesinde suikast sonucu öldürüldüğünü duyurmuştu. Söz konusu olaya yönelik ilk resmi açıklama İran Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı. Açıklamada, nükleer fizikçi ve Savunma Bakanlığı Bilimsel Araştırma Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade Mahabadi’nin uğradığı saldırı sonrası yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldığı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.

