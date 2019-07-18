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İran: Savunmadan taarruza geçeriz

18.07.2019 20:07 | Son Güncelleme

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, “Düşmanlarımızın hata yapması halinde savunmaya dayalı stratejimiz taarruz stratejisine dönüşür” açıklamasını yaptı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, bir saldırıya hedef olmaları halinde strateji değişikliğine gideceklerini açıklayarak, "İran savunmaya dayalı bir strateji benimsedi ancak düşmanlarımız bir hata yaparsa… stratejimiz taarruz stratejisine dönüşür” dedi.

Selami'nin açıklaması İran yarı resmi haber ajansı Tesnim Haber Ajansı'nda yer aldı.

Tesnim Haber Ajansı ayrıca İran Devrim Muhafızlarının Basra Körfezi'nde bir yabancı tankere el koyduğunu ve gemi mürettebatını gözaltına aldığını duyurdu.

1 milyon litre petrol taşıyan tankere pazar günü Hürmüz Boğazı'nı geçtiği sırada el konduğu ifade edilirken, tankerin hangi ülkeye ait olduğu ve kim tarafından işletildiği açıklanmadı. Haberde gemiyle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Tankere el konmasıyla ilgili haber petrol fiyatlarını artırdı. Konuyla ilgili ABD'den bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Reuters'e yaptığı açıklamada "ABD, İran Devrim Muhafızları Donanması'nın Hürmüz Boğazı girişi ve etrafında gemileri taciz ve müdahaleyi sürdürmesini şiddetle kınmaktadır" dedi.

Misilleme ihtimali yüksek

İran ile 2016 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan geçen yıl Mayıs ayında çekilen ABD'nin yeniden yaptırım uygulamaya başlaması sadece iki ülke arasında değil bölgede, Basra Körfezi'nde de tansiyonun yükselmesine yol açtı.

Mayıs ayı başından beri Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman Körfezi yakınında birçok tankere saldırı düzenlenirken Washington saldırılardan Tahran'ı sorumlu tutuyor. İran hükümeti ise bu suçlamaları reddediyor.

Ayrıca Grace 1 adlı İran petrol tankerine Cebelitarık'ta İngiliz Donanması tarafından el konmuştu. Geminin Suriye'ye gitmekte olduğu ve dolayısıyla Avrupa Birliği'nin 2011 yılında koyduğu yaptırımları deldiği ileri sürülmüştü. Petrolün İran kaynaklı olduğu ve bu bakımdan ABD yaptırımlarının da ihlal edildiği ifade edilmişti. İran'ın bu olaya misilleme olarak bir hafta sonra Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği sırada British Heritage adlı tankere engel olmaya çalıştığı ileri sürülmüştü.

DW, Reuters, dpa / EC, DA

©Deutsche Welle Türkçe

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