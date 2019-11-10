İran: "Sayın Erdoğan'ın bölge ülkeleriyle ilgili açıklaması yerinde ve önemlidir"

İSTANBUL (AA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyid Abbas Musevi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'taki olayların İran'a sıçramasıyla ilgili açıklamasının çok önemli olduğunu söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Musevi, "Sayın Erdoğan'ın karışıklıkların diğer ülkelere de sıçrayabileceğine yönelik açıklaması yerinde ve önemli bir uyarıdır çünkü bazı gizli eller İslam ülkelerinde ihtilaf ve karışıklık çıkartmak istiyor. Erdoğan bu gizli elleri doğru bir şekilde görmüştür. Uyardılar, bu nedenle kendilerini takdir ediyoruz." dedi.

Suriye özelinde İran-Türkiye ilişkilerini değerlendiren Musevi, "Türkiye ile ilişkilerimiz zirvededir ve hiç şu anki kadar iyi olmamıştı ama bu, İran'ın kendi konumundan vazgeçmesi anlamına gelmez." ifadelerini kullandı.

Tahran yönetiminin ülkelerin toprak bütünlüğünün ihlal edilmesine karşı olduğuna dikkati çeken Musevi, "Daha önce belirttiğimiz gibi Türkiye'nin endişelerini anlıyoruz ve bu endişelere dikkat edilmelidir." değerlendirilmesinde bulundu.