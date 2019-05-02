İran sel sonrası yaralarını sarıyor

İran’ın Huzistan eyaletinde ağır maddi hasara yol açan sel sonrasında, bölgeye yönelik yardım çalışmaları devam ediyor.

İran’ın Huzistan eyaletinde sel felaketi sona ermesine rağmen hala su altında kalan köyler bulunuyor. Ağır maddi hasar gören sel bölgelerine yönelik yardım çalışmaları sürüyor. 77 kişinin ölümüne neden olan sel felaketinde, en ağır hasarı gören Huzistan eyaletinde 200’den fazla köy sel nedeniyle boşaltılırken, maddi hasarın 12 milyar 512 milyon İran tümeni (2 milyar 240 milyon TL) olduğu tespit edildi.

Huzistan eyaletinin Ahvaz kentine bağlı bazı köylerine sel nedeniyle ulaşım sağlanamazken, İran Kızılayı ve gönüllü komiteler yurt içinden ve yurt dışından gönderilen yardımları sel bölgelerine ulaştırmaya çalışıyor.

Huzistan eyaletinde kurulan Gönüllü Yardım Komitesi Başkanı Muhammed Rıza Habibpur, sel nedeniyle bölgedeki birçok yerleşim yeri ve tarım arazilerinin su altında kaldığını söyleyerek, yurt içi ve yurt dışından gönderilen yardımları selzedelere ulaştırmaya çalıştıklarını belirtti.