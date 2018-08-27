İran sert çıktı: ABD'nin orada işi yok

Tasnim ajansının bugün verdiği habere göre Tangsiri, İran'ın Körfez ve Körfez'in ağzındaki Hürmüz Boğazı'nda tam denetime sahip olduğunu söyledi. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması bölgeden deniz nakliyatını durdurmanın en etkin yolu.
İran, petrol satışlarını engellemeyi amaçlayan yeni Amerikan yaptırımlarının gündeme gelmesi üzerine, bu yaptırımlara misilleme olarak Körfez'den petrol sevkiyatını engelleyecek askeri önlemleri alabileceğini daha önce bildirmişti.
Tasnim ajansının İngilizce çevirisine göre General Tangsiri, "İran Körfezi'nin güvenliğini biz sağlayabiliriz; ABD ve yerleri burada olmayan ülkeler gibi yabancı unsurların varlığına hiç ihtiyaç yok" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Mayıs ayında Tahran ve altı büyük devlet arasında imzalanan 2015 tarihli nükleer anlaşmadan çıkması ve yeniden bu ülkeye yaptırımlar getirmesi üzerine iki ülkenin ilişkileri çok gerginleşti.
Önde gelen Amerikalı yetkililer, İran'ın petrol ihracatını sıfırlamak istediklerini söylüyorlar. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney geçen ay, İran'ın petrol ihraç etmesi engellenirse o zaman hiçbir ülkenin Körfez'den petrol ihraç etmesine izin verilmemesi fikrini desteklemişti.
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