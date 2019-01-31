İran Siber Korsanlık Alanını Genişletiyor

Siber güvenlik firması FireEye'ın yayınladığı rapora göre, İran'ın siber korsanlık faaliyetlerinde en aktif grup, kısaca APT 39 olarak bilinen Advanced Persistent Threat 39, yani Gelişmiş İnatçı Tehdit 39. 2014 yılından buyana faaliyet gösteren grup, güvenlik firması FireEye'a göre İran'ın ulusal çıkarlarını desteklemeyi amaçlıyor. Grubun Ortadoğu ve ötesindeki hedefleri vurma becerisine sahip olduğu biliniyor.

İran'la bağlantılı bazı siber korsanlar, telekomünikasyon şirketleri ve seyahat sektörüne sızabilmek için elektronik posta aracılığıyla oltalama yöntemine başvuruyor ve kimlik bilgisi hırsızlığı yapıyor. Çalınan kişisel veriler, korsanların gelecekteki operasyonlarında kullanılıyor.

FireEye firması uzmanı Cristiana Kittner, İran'ın siber faaliyetlerinin telekomünikasyon ve enformasyon teknolojisi firmalarını hedef aldığını ve büyük miktarda kimlik belirleyici veriye odaklandığını söylüyor.

Kittner, ”Ağa giriş yaptıktan sonra telefon kayıtları, personel kayıtları ya da havayolları kayıtları gibi belgeleri arıyorlar. Kimlik belirleyici verilerin hem genel gözetim hem de belirli hedefler hakkında bilgi toplamak amacıyla çalındığını düşünüyoruz. Tanınmış kişiler, politikacılar ve bir ülkenin stratejik ilişkilerinde önemli rol oynayanlar hedef alınıyor,” diyor.

Kittner, APT 39 grubunun vize ve pasaport verilerinin bile peşine düştüğünü, bunun için basılan klavye tuşlarının kayıtlarının tarandığını söylüyor.

APT 39'un hedefindeki şirketlerin büyük çoğunluğu Suudi Arabistan, Irak, Mısır, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde olsa da, örgütün telekomünikasyon ve seyahat sektörüne ilişkin verilerin peşine düşmesi, çok daha uzak bölgelere erişmesiyle sonuçlandı. Norveç, Güney Kore, Avustralya ve Amerika'da da birçok şirket, APT 39'un hedefi oldu.