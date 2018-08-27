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İran Silahlı Kuvvetleri ekonomideki etkinliğini azaltıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 11:48 | Son Güncelleme

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, İran Silahlı Kuvvetleri bünyesinde ulaşım, enerji ve inşaat sektörlerinde hizmet veren 130'u aşkın şirketin kapatıldığını duyurdu

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, İran Silahlı Kuvvetleri bünyesinde ulaşım, enerji ve inşaat sektörlerinde hizmet veren 130'u aşkın şirketi kapattıklarını duyurdu.

Basına açıklama yapan Hatemi, Silahlı Kuvvetler'in ekonomideki etkinliğini azaltmayı hedeflediğini söyledi.

Önceki hükümetler döneminde Silahlı Kuvvetler bünyesine verilen birçok şirketin özel sektöre devredildiğini aktaran Hatemi, "Ekonomi ve inşaat sektörlerinde hizmet veren 130'dan fazla şirketi kapattık." dedi.

Hatemi, Silahlı Kuvvetler'in bünyesindeki şirketlerin üstlendiği ve yüzde 72'sinin tamamlandığı İsfahan-Şiraz Otoyol Projesi ile Tahran - Meşhed Elektrikli Tren Projesi'ni özel sektöre devretmeye hazır olduklarını belirterek, "Vagon Pars" ile "İran Air Tur" şirketlerinin de özel sektöre devredildiğini kaydetti.

- Hamaney talimat vermişti

Savunma Bakanı Hatemi, ocak ayında İran Gazetesi'ne verdiği mülakatta İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Silahlı Kuvvetlerin ekonomik faaliyetlerden çekilmesi talimatı verdiğini açıklamıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de birçok kez başta Devrim Muhafızları Ordusu'na olmak üzere Silahlı Kuvvetlere ekonomik faaliyetlerini sonlandırma çağrısında bulunmuştu.

Meclis Başkan Yardımcısı Ali Mutahhari de askerlerin ekonomik faaliyetlerinin rant ve usulsüzlüğe neden olduğunu belirterek, Silahlı Kuvvetlerin ekonomik faaliyetlerini en kısa sürede sonlandırmasını istemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Devrim Muhafızları Ordusu İRAN İran Savunma Bakanı Emir Hatemi

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