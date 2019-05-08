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İran Silahlı Kuvvetlerinden hükumetin nükleer restine destek

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.05.2019 16:41 | Son Güncelleme

İran Genelkurmay Başkanlığı bir bildiri yayımlayarak hükümetin nükleer antlaşmadaki bazı taahhütleri askıya alan kararına destek verdi.İran Genelkurmay Başkanlığı tarafından yayımlanan bildiride, ABD’nin yaptırımlarına karşılık nükleer anlaşmadaki taahhütlerin kısmen askıya alınmasına tam destek verdiklerini ve İran’a karşı girişilecek her türlü askeri eylemlere cevaplarının yıkıcı ve pişman edici olacağı belirtildi.İran Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran’ın nükleer anlaşmaya ilişkin taahhütlerini yerine getirdiği ancak ABD’nin anlaşmadan çekilmesi ile birlikte anlaşmanın tarafı olan Avrupa ülkelerinin taahhütlerini yerine getirmemesi üzerine bu kararın alındığı belirtildi.İran Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada hükumetin nükleer antlaşmadaki taahhütleri kısmen askıya alan kararına destek verilirken, ”Düşmanlarımızı uyarıyoruz.

İran Genelkurmay Başkanlığı bir bildiri yayımlayarak hükümetin nükleer antlaşmadaki bazı taahhütleri askıya alan kararına destek verdi.
İran Genelkurmay Başkanlığı tarafından yayımlanan bildiride, ABD’nin yaptırımlarına karşılık nükleer anlaşmadaki taahhütlerin kısmen askıya alınmasına tam destek verdiklerini ve İran’a karşı girişilecek her türlü askeri eylemlere cevaplarının yıkıcı ve pişman edici olacağı belirtildi.
İran Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran’ın nükleer anlaşmaya ilişkin taahhütlerini yerine getirdiği ancak ABD’nin anlaşmadan çekilmesi ile birlikte anlaşmanın tarafı olan Avrupa ülkelerinin taahhütlerini yerine getirmemesi üzerine bu kararın alındığı belirtildi.
İran Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada hükumetin nükleer antlaşmadaki taahhütleri kısmen askıya alan kararına destek verilirken, ”Düşmanlarımızı uyarıyoruz. İran’a yönelik her türlü askeri adımda onları pişman ederiz” ifadeleri yer aldı.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bu sabah nükleer antlaşmadaki taahhütlerin kısmen askıya alındığını duyurarak "Uranyumun zenginleştirilmesi ve ağırlaştırılmış sudaki sınırlandırmaları kısmen askıya alıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

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