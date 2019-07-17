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İran ’şimdilik’ yüzde 4.5’tan fazla uranyum zenginleştirmeyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 20:10 | Son Güncelleme

İran Atom Enerjisi Teşkilatı (AEOI) sözcüsü Behrouz Kamalvandi, İran’ın şimdilik uranyum zenginleştirme konusunda yüzde 4,5’lik oranı geçmek gibi bir planı olmadığını açıkladı.İran Atom Enerjisi Teşkilatı (AEOI) sözcüsü Behrouz Kamalvandi, Tahran’ın, zenginleştirilmiş uranyum biriktirme hızını önemli ölçüde artırma konusunda net karar vermediğini söyledi.

İran Atom Enerjisi Teşkilatı (AEOI) sözcüsü Behrouz Kamalvandi, İran’ın şimdilik uranyum zenginleştirme konusunda yüzde 4,5’lik oranı geçmek gibi bir planı olmadığını açıkladı.
İran Atom Enerjisi Teşkilatı (AEOI) sözcüsü Behrouz Kamalvandi, Tahran’ın, zenginleştirilmiş uranyum biriktirme hızını önemli ölçüde artırma konusunda net karar vermediğini söyledi. İran Haber Ajansı ICANA tarafından aktarılan bilgilere göre Kamalvandi konu hakkında, “Yüzde 4,5’lik zenginleştirme seviyesini geçme planımız yok. Şimdilik bu seviyede kalacağız. Zenginleştirmenin bir sonraki istasyonu yüzde 20. Şimdilik yüzde 20 zenginleştirilmiş yakıta ihtiyacımız yok. Ancak istersek üreteceğiz. Hiçbir engel ve sorun yok ” ifadelerini kullandı.
Kamalvandi daha önce, İran’ın nükleer anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) anlaşmasında belirtilen seviye olan yüzde 3,67 sınırının üzerinde uranyum zenginleştirmeye başladıklarını üçüncü adım olarak uranyum zenginleştirmesini yüzde 20’ye çıkarabileceklerini söylemişti. Geçtiğimiz Mayıs ayında İran, ABD’nin tek taraflı olarak nükleer anlaşmadan çekilmesinden ve kendilerine geniş kapsamlı yaptırımlar uygulamasından tam bir yıl sonra, KOEP kapsamındaki yükümlülüklerinin bir kısmının durdurulduğunu açıklamıştı.

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