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İran Sınırına Havadan ve Karadan Gözlem

16.07.2021 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika’nın Afganistan’dan çekilmesinin ardından artan Taleban baskısı nedeniyle Türkiye’ye kaçan Afganlar'ın sayısında artış olduğu iddiaları güvenlik kaynakları tarafından yalanlandı. Kaynaklar sınırın 20 bin kişi tarafından karadan ve havadan kontrol edildiğini belirtti

İran Sınırına Havadan ve Karadan Gözlem

Amerika’nın Afganistan’dan çekilmesinin ardından artan Taleban baskısı nedeniyle Türkiye’ye kaçan Afganlar'ın sayısında artış olduğu iddiaları güvenlik kaynakları tarafından yalanlandı. Kaynaklar sınırın 20 bin kişi tarafından karadan ve havadan kontrol edildiğini belirtti.

İran sınırından geçerek Van ve Diyarbakır güzergahından Türkiye’nin batısına giden düzensiz göçmenlerle ilgili haberlerin artması üzerine güvenlik kaynakları haberleri yalanladı. İsimlerinin açıklanmaması koşuluyla konuşan kaynaklar, bazı internet sitelerinde yer alan “Afganistan’dan gelen göçmen sayısının arttığı, bu göçmenlerin ülkeye yasa dışı yollarla kolaylıkla girdiğine” şeklindeki haberlerin doğru olmadığını vurguladı.

Afganistan’dan gelen göçmen sayısında şu an için bir artış yaşanmadığını ifade eden kaynaklar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı hudut birliklerinin sınır hatlarındaki önlemlerinin artarak devam ettiğini bildirdi. Afganistan’dan gelebilecek olası göç dalgasına da değinen kaynaklar, ilgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşlarla koordineli şekilde çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre 2019 yılında İran sınırından 74 bin 447 kişinin yasa dışı geçişi engellenirken, 5 bin 16 kişi yasa dışı geçiş sırasında yakalandı. 2020’de ise 127 bin 434 kişi geçişi önlendi, 185 kişi yasa dışı geçiş sırasında gözaltına alındı. Bu yılın ilk 6 ayında ise 51 bin 122 kişinin geçişine izin verilmezken, ilk 6 ayda 523 kişi yasa dışı geçiş sırasında yakalandı.

Sınıra havadan ve karadan gözlem

Güvenlik kaynakları yasadışı geçişlerin önüne geçilmesi için sınırda modüler beton duvar, güçlendirilmiş panel çit, elektro optik kuleler ve insansız hava araçlarının kullanıldığına dikkat çekerek, sınır hattında 20’ye yakın hudut taburunun görev aldığını, hudut birliklerinin komandolarla takviye edildiğini söyledi. 150’ye yakın hudut karakolu ile aralıksız takip edilen sınır hattının güvenliği için 20 bine yakın personel görev yaparken, devriyeler, pusu faaliyetleri ve insansız hava araçlarıyla sınırın sürekli kontrol edildiği bilgisi de paylaşıldı.

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