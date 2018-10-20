HABER

İran sınırında 122 kilo eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2018 09:50 | Son Güncelleme

VAN'ın Başkale ilçesi İran sınır hattında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, arazide 122 kilo eroin ele geçirildi.

İran sınırında 122 kilo eroin ele geçirildi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Başkale ilçesi İran sınır hattında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, arazide 122 kilo eroin ele geçirildi.
Başkale ilçesinin İran sınır hattında bulunan Eşmepınar Mahallesi, Davdava mezrasında uyuşturucu nakli yapılacağı bilgisi alan Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi. Özel eğitimli köpekler 'Alem' ve 'Cesur'un da kullanıldığı arazideki aramada uyuşturucu ticareti yapanlar tarafından bırakıldığı değerlendirilen 122 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşkturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI

İran sınırında 122 kilo eroin ele geçirildiİran sınırında 122 kilo eroin ele geçirildi

PARTNERErkeklerde en sık rastlanan bu kansere dikkat!Erkeklerde en sık rastlanan bu kansere dikkat!
Otomobiliyle arkadaşının aracına ve bariyerlere çarptı; ağır yaralandıOtomobiliyle arkadaşının aracına ve bariyerlere çarptı; ağır yaralandı
Tekstil atölyesi sabaha karşı kül oldu Tekstil atölyesi sabaha karşı kül oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

WhatsApp'a bomba özellik! Artık mesajlaşırken...

WhatsApp'a bomba özellik! Artık mesajlaşırken...

Aleyna Tilki'den rüya yorumu 'Anlatsam ülke karışır'

Aleyna Tilki'den rüya yorumu 'Anlatsam ülke karışır'

Etlerin üzerine idrarını yaptı! Fabrikada şok görüntüler

Etlerin üzerine idrarını yaptı! Fabrikada şok görüntüler

Suudi Arabistan itiraf etti: Cemal Kaşıkçı arbede sonucu öldü!

Suudi Arabistan itiraf etti: Cemal Kaşıkçı arbede sonucu öldü!

Emeklilere müjde! Maaşlar ve ek ödemeler artıyor

Emeklilere müjde! Maaşlar ve ek ödemeler artıyor

Suudi Arabistan'ın öldürüldüğünü itiraf ettiği Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?

Suudi Arabistan'ın öldürüldüğünü itiraf ettiği Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
4 kadın 15 erkek! Yaptıkları şey 'pes' dedirtti

4 kadın 15 erkek! Yaptıkları şey 'pes' dedirtti

Van Gölü'nde görsel şölen başladı

Van Gölü'nde görsel şölen başladı

Tekstil atölyesi sabaha karşı kül oldu

Tekstil atölyesi sabaha karşı kül oldu

O çocuklar Türkiye'ye getirildi

O çocuklar Türkiye'ye getirildi

Sivas’ta şehir efsanesi gerçek çıktı!

Sivas’ta şehir efsanesi gerçek çıktı!

300 metre yükseklikte yürekleri ağza getiren tatbikat

300 metre yükseklikte yürekleri ağza getiren tatbikat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.