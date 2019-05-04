İran sınırında 2 erkek cesedi bulundu

Van'ın Başkale ilçesinin İran sınırında, düzensiz göçmenlere ait olduğu belirtilen 2 erkek cesedi bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine, Gelenler Mahallesi yakınlarındaki kırsal alanda yaptıkları aramada, 2 erkek cesedi buldu.

İran sınırından geçerken donarak ölen düzensiz göçmenlere ait olduğu belirlenen cesetler Başkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cesetler daha sonra otopsi için Van Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bu arada bölgede bulunan bir düzensiz göçmene de İlçe Jandarma Komutanlığında sıcak yemek ve süt verildi.

