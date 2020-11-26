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İran sınırında 3 düzensiz göçmen donarak öldü

26.11.2020 15:13 | Son Güncelleme:
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Van’ın Başkale ilçesinin İran sınırında bir hafta arayla donarak yaşamını yitirmiş 3 düzensiz göçmenin cesedi bulundu.Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Böğrüpek Mahallesi Liz Deresi mevkiinde arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi.

Van’ın Başkale ilçesinin İran sınırında bir hafta arayla donarak yaşamını yitirmiş 3 düzensiz göçmenin cesedi bulundu.
Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Böğrüpek Mahallesi Liz Deresi mevkiinde arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalar sonucunda bir hafta arayla 3 erkek cesedi bulunarak Başkale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Donarak öldükleri değerlendirilen düzensiz göçmenlerin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazeler Van Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Geçen yıl da aynı bölgede karların erimesiyle birlikte çok sayıda düzensiz göçmenin cesedi bulunmuştu.

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