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İran sınırında 5 kişinin çığ altında kaldığı ihbarı

18.01.2021 17:40 | Son Güncelleme:
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İran İslam Cumhuriyeti askeri tarafından, Van’ın Başkale ilçesinin sınır bölgesinde 5 İranlı şahsın çığ altında kaldığı ihbarı yapıldı.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “İran İslam Cumhuriyeti askeri sınır birliğince Başkale Kaymakamlığına; Esenyamaç Mahallesi Sualtı Mezrası’nın sınır bölgesinde çığ düştüğü, 9 İran vatandaşının çığ altında kaldığı, 4’ünün kendi imkanlarıyla kurtularak İran tarafına döndüğü ve 5 kişiden haber alınmadığı yönünde ihbarda bulunulmuştur.

İran İslam Cumhuriyeti askeri tarafından, Van’ın Başkale ilçesinin sınır bölgesinde 5 İranlı şahsın çığ altında kaldığı ihbarı yapıldı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “İran İslam Cumhuriyeti askeri sınır birliğince Başkale Kaymakamlığına; Esenyamaç Mahallesi Sualtı Mezrası’nın sınır bölgesinde çığ düştüğü, 9 İran vatandaşının çığ altında kaldığı, 4’ünün kendi imkanlarıyla kurtularak İran tarafına döndüğü ve 5 kişiden haber alınmadığı yönünde ihbarda bulunulmuştur. İhbar üzerine Van’dan AFAD ve UMKE ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Ancak sınır birlikleri tarafından ihbar edilen söz konusu bölgede yapılan arama-tarama faaliyetlerinde çığ olayına rastlanmadığı, aynı bölgede çığ meydana getirecek potansiyelin de bulunmadığı belirlenmiştir. Olayla ilgili tespit çalışmaları devam etmektedir” denildi.

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