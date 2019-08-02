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İran sınırında Afganistan uyruklu 2 kişi, uyuşturucuyla yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2019 12:49 | Son Güncelleme

VAN'ın Başkale ilçesindeki İran sınır hattında, yurda yasadışı yollarla giriş yaptığı belirlenen Afganistan uyruklu 2 kişi, üzerlerindeki 520 gram uyuşturucu madde metamfetamin ile yakalanarak gözaltına alındı.

İran sınırında Afganistan uyruklu 2 kişi, uyuşturucuyla yakalandı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) - VAN'ın Başkale ilçesindeki İran sınır hattında, yurda yasadışı yollarla giriş yaptığı belirlenen Afganistan uyruklu 2 kişi, üzerlerindeki 520 gram uyuşturucu madde metamfetamin ile yakalanarak gözaltına alındı.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadelede çalışmalarını aralıksız sürdürürken hudut birlikleri de Başkale ilçesinin İran sınır hattında, kaçak göçmenlere göz açtırmıyor. Ekipler, sınırdan kaçak göçmenlerin geçeceği bilgisi üzerine harekete geçti. İlçenin Gelenler Mahallesi İran sınır hattında konuşlu bulunan, Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ekipleri bölgede pusu kurarak, kaçak göçmenleri beklemeye başladı. Ekipler, İran'dan yasadışı yollarla yurda giriş yapan 2 Afganistan uyrukluyu yakalayarak gözaltına aldı. Yabancı uyruklu iki kişiye yapılan üst aramasında, su matarası ve terliğin topuk kısmına gizlenmiş toplam 520 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Afganistan uyruklu 2 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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