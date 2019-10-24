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İran sınırında biri çocuk 2 kişinin cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 11:46 | Son Güncelleme

Van’ın Başkale ilçesinin İran sınırında biri çocuk 2 yabancı uyruklu şahsa ait ceset bulundu.Başkale ilçesinin İran sınırındaki Özpınar Mahallesi’nde, yurda kaçak yollarla girdiği değerlendirilen yabancı uyruklu 2 kişinin cesedi bulundu.

Van’ın Başkale ilçesinin İran sınırında biri çocuk 2 yabancı uyruklu şahsa ait ceset bulundu.
Başkale ilçesinin İran sınırındaki Özpınar Mahallesi’nde, yurda kaçak yollarla girdiği değerlendirilen yabancı uyruklu 2 kişinin cesedi bulundu. 4 yaşındaki kız çocuğu ile 30 yaşındaki bir erkeğe ait olan cesetler, Eşmepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan ilk incelemenin ardından Başkale Belediyesine ait cenaze aracıyla Başkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yabancı uyruklu kişilerin cenazeleri, burada yapılan ön otopsinin ardından Van Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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