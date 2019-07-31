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İran sınırında çuvallar içerisinde 75 kilo eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 09:47 | Son Güncelleme

VAN'ın İran sınırındaki Başkale ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, araziye atılmış çuvallar içerisinde 75 kilo eroin ele geçirildi.

İran sınırında çuvallar içerisinde 75 kilo eroin ele geçirildi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın İran sınırındaki Başkale ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, araziye atılmış çuvallar içerisinde 75 kilo eroin ele geçirildi.
Başkale ilçesine bağlı Yukarı Dikmen Mahallesi'nde, bazı kişilerin İran'dan yurda uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Şubesi'nden (KOM) gelen özel ekip, İl Jandarma Komutanlığı KOM ekipleri ile birlikte operasyon düzenledi.
Operasyonda, araziye atılmış çuvallar içinde 75 kilo eroin ele geçirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İran sınırında çuvallar içerisinde 75 kilo eroin ele geçirildi

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