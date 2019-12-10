İran sınırında erkek cesedi bulundu

Van'ın Başkale ilçesinin İran sınırında düzensiz göçmene ait olduğu belirlenen erkek cesedi bulundu.
İlçeye bağlı Kaşkol Mahallesi kırsalında erkek cesedi gören çobanlar, durumu jandarmaya bildirdi.
Bölgeye gelen jandarma ekiplerince yapılan incelemede, mahallenin Sarısu bölgesinde bulunan erkek cesedinin düzensiz göçmene ait olduğu tespit edildi.
İran sınırından geçerken donarak öldüğü değerlendirilen düzensiz göçmenin cesedi, otopsi için Van Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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