İran sınırında içme suyu sevinci

Van'ın Saray ilçesindeki bir mahallenin su sorununun İran sınırındaki bir kaynaktan hat çekilerek çözülmesi, vatandaşlarca sevinçle karşılandı.

İran sınırındaki Kurucan Mahallesi'nde yaşanan su sıkıntısı üzerine, Van Su ve Kanalizasyon İdaresince (VASKİ) geçen yıl çalışma başlatıldı.

Ekipler, sınırdaki bir kaynaktan 8 bin 700 metrelik hat çekerek mahallenin su sorununu çözüme kavuşturdu.

Su hattının açılışı dolayısıyla ilçedeki misafirhanede düzenlenen törende konuşan VASKİ Genel Müdür Yardımcısı Emrah Çayırlı, 2018 yılını hizmet yılı ilan ettiklerini söyledi.

Van'da bu yıl 545 mahallenin içme suyu, kanalizasyon ve su deposu çalışmalarını tamamladıklarını anlatan Çayırlı, "Saray ilçesine bu yıl içme suyu kapsamında 300 bin, kanalizasyon için 350 bin lira yatırım yaptık. Kurucan Mahallesi'ne geçen yıl 7 kilometre içme suyu hattı döşedik. Bu yıl devamında bin 700 metre daha içme suyu hattını döşeyerek çalışmamızı tamamladık ve vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bu çalışmada bize öncülük eden Sayın Valimize ve Genel Müdürümüze teşekkür ediyoruz." diye konuştu.