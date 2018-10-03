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İran sınırında içme suyu sevinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 10:49 | Son Güncelleme

Van'ın Saray ilçesinin İran sınırında bulunan bir mahallenin içme suyu sorunu, bölgedeki bir kaynaktan çekilen 8 bin 700 metrelik hat ile giderildi

Van'ın Saray ilçesindeki bir mahallenin su sorununun İran sınırındaki bir kaynaktan hat çekilerek çözülmesi, vatandaşlarca sevinçle karşılandı.

İran sınırındaki Kurucan Mahallesi'nde yaşanan su sıkıntısı üzerine, Van Su ve Kanalizasyon İdaresince (VASKİ) geçen yıl çalışma başlatıldı.

Ekipler, sınırdaki bir kaynaktan 8 bin 700 metrelik hat çekerek mahallenin su sorununu çözüme kavuşturdu.

Su hattının açılışı dolayısıyla ilçedeki misafirhanede düzenlenen törende konuşan VASKİ Genel Müdür Yardımcısı Emrah Çayırlı, 2018 yılını hizmet yılı ilan ettiklerini söyledi.

Van'da bu yıl 545 mahallenin içme suyu, kanalizasyon ve su deposu çalışmalarını tamamladıklarını anlatan Çayırlı, "Saray ilçesine bu yıl içme suyu kapsamında 300 bin, kanalizasyon için 350 bin lira yatırım yaptık. Kurucan Mahallesi'ne geçen yıl 7 kilometre içme suyu hattı döşedik. Bu yıl devamında bin 700 metre daha içme suyu hattını döşeyerek çalışmamızı tamamladık ve vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bu çalışmada bize öncülük eden Sayın Valimize ve Genel Müdürümüze teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

AK Parti Saray İlçe Başkanı Mehmet Şerif Çevik ise vatandaşların, su sorununu VASKİ'ye bildirmeleri üzerine çalışma başlatıldığını kaydetti.

Kurucan Mahallesi'nin yaklaşık bin kişilik nüfusa sahip olduğunu belirten Çevik, "Daha önce çekilen şebeke suyu çok yetersiz kalıyordu. Talebimiz üzerine VASKİ hemen harekete geçti. Yapılan bu güzel çalışmadan dolayı çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurucan Mahallesi Muhtarı Abdulhakim Tekin ise su sorunun çözülmesiyle büyük sevinç yaşadıklarını dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
açılış İRAN sınır su hattı

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