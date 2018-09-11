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İran sınırında patlama: 5 asker yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2018 11:07 | Son Güncelleme

TÜRKİYE- İran sınırında yapımı devam eden sınır duvarı hattında devriye gezen askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcı infilak etti.

İran sınırında patlama: 5 asker yaralı

Suat DENİZ/ IĞDIR, (DHA)- TÜRKİYE- İran sınırında yapımı devam eden sınır duvarı hattında devriye gezen askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada 5 asker yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde Iğdır'ın Aralık ilçesinde Ağrı Dağı eteklerindeki sınır duvar hattında meydana geldi. Şehit Bülent Aydın Hudut Karakolu'nda görevli personeli taşıyan askeri aracın geçişi esnasında PKK'lı teröristlerce önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamayla araç içerisindeki 5 asker çeşitli yerlerinden yaralandı. Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı askerler ilk müdahalenin ardından Iğdır'a sevk edildi. Askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklanırken, olay yerinde gerekli inceleme ve soruşturma sürüyor.
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İran sınırında patlama: 5 asker yaralıİran sınırında patlama: 5 asker yaralı

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