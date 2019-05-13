HABER

İran sınırında yine donarak ölen 9 erkeğin cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2019 22:29 | Son Güncelleme

VAN'ın Başkale ilçesindeki İran sınırında, donarak öldüğü tahmin edilen yabancı uyruklu 9 erkek cesedi bulundu.

İran sınırında yine donarak ölen 9 erkeğin cesedi bulundu

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN'ın Başkale ilçesindeki İran sınırında, donarak öldüğü tahmin edilen yabancı uyruklu 9 erkek cesedi bulundu.
İlçenin İran sınırındaki Kaşkol Mahallesi kırsalında erkek cesedi gören mahalleliler jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarmanın yaptığı arazi arama- tarama çalışmaları sırasında, mahallenin Böğrüpek kırsalında 8’i aynı yerde, 1’i ise yaklaşık 100 metre mesafede donarak öldüğü değerlendirilen 9 erkek cesedi bulundu. Yapılan çalışmalarda yabancı uyruklu oldukları belirlenen 9 kişinin kış döneminde donarak öldükleri ve karların erimeye başlamasıyla cesetlerinin ortaya çıktığı belirtildi. Başkale Devlet Hastanesi'ne getirilen cesetler, otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.
14 KİŞİNİN DAHA CESEDİ BULUNMUŞTU
Bu arada 12 Nisan'da da Gelenler Mahallesi kırsalında yabancı uyruklu oldukları belirlenen 6 erkek cesedi bulundu. 3 gün sonra da ilçenin İran sınırındaki Kaçkol Mahallesi kırsalında yabancı uyruklu 2, yine Gelenler Mahallesi kırsalında ise 6 erkeğin cansız bedenine ulaşılmıştı. Ölenlerin yaşlarının 18 -25 arasında olduğu belirlenirken, bu cesetlerle ilgili yapılan açıklamada, olayın kışın meydana gelmiş olabileceği ve karların erimesi ile cesetlerin ortaya çıktığının düşündüğü kaydedilmişti. Cesetlerin kaçak yollarla Türkiye'ye geçiş yapan göçmenlere ait olduğu üzerinde duruluyor.

FOTOĞRAFLI

İran sınırında yine donarak ölen 9 erkeğin cesedi bulunduİran sınırında yine donarak ölen 9 erkeğin cesedi bulunduİran sınırında yine donarak ölen 9 erkeğin cesedi bulunduİran sınırında yine donarak ölen 9 erkeğin cesedi bulundu

PARTNEREl ele geldilerEl ele geldiler
İşçileri taşıyan minibüs seyir halindeyken yandıİşçileri taşıyan minibüs seyir halindeyken yandı
Sokak operasyonlarında 17 kilo 665 gram uyuşturucu madde ele geçirildiSokak operasyonlarında 17 kilo 665 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

HDP'den dikkat çeken İstanbul açıklaması!

HDP'den dikkat çeken İstanbul açıklaması!

YSK'dan CHP ve İYİ Parti'nin İstanbul başvurusuna ret!

YSK'dan CHP ve İYİ Parti'nin İstanbul başvurusuna ret!

İtiraf etti: Dibe vurdum!..

İtiraf etti: Dibe vurdum!..

Futbol tarihine geçecek transfer bitti!

Futbol tarihine geçecek transfer bitti!

Anket şirketlerinden canlı yayında İstanbul seçim açıklaması

Anket şirketlerinden canlı yayında İstanbul seçim açıklaması

Binali Yıldırım sosyal medyadan duyurdu! Su ve aylık akbilde indirim

Binali Yıldırım sosyal medyadan duyurdu! Su ve aylık akbilde indirim

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Rabia Naz'ın ölümünde yeni iddia

Rabia Naz'ın ölümünde yeni iddia

Kezzapla saldırdı savunması 'pes' dedirtti

Kezzapla saldırdı savunması 'pes' dedirtti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmit'te korku dolu anlar! Görenler gözlerine inanamadı

İzmit'te korku dolu anlar! Görenler gözlerine inanamadı

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımlarının ardından açıklama!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Kayıp gazeteci Abdülkadir Nişancı'nın ayakkabısı bulundu

Kayıp gazetecinin ayakkabısı bulundu

Anneler Günü'nde en acı bekleyiş

Anneler Günü'nde en acı bekleyiş

Üniversiteli İrem'in öldüğü kaza, güvenlik kamerasında

Üniversiteli İrem'in öldüğü kaza, güvenlik kamerasında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.