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İran sınırında yine donarak ölen 9 erkeğin cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2019 08:43 | Son Güncelleme

VAN'ın Başkale ilçesindeki İran sınırında, donarak öldüğü tahmin edilen yabancı uyruklu 9 erkek cesedi bulundu.

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN'ın Başkale ilçesindeki İran sınırında, donarak öldüğü tahmin edilen yabancı uyruklu 9 erkek cesedi bulundu. İlçenin İran sınırındaki Kaşkol Mahallesi kırsalında erkek cesedi gören mahalleliler jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarmanın yaptığı arazi arama- tarama çalışmaları sırasında, mahallenin Böğrüpek kırsalında 8’i aynı yerde, 1’i ise yaklaşık 100 metre mesafede donarak öldüğü değerlendirilen 9 erkek cesedi bulundu. Yapılan çalışmalarda yabancı uyruklu oldukları belirlenen 9 kişinin kış döneminde donarak öldükleri ve karların erimeye başlamasıyla cesetlerinin ortaya çıktığı belirtildi. Başkale Devlet Hastanesi'ne getirilen cesetler, otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. 14 KİŞİNİN DAHA CESEDİ BULUNMUŞTU Bu arada 12 Nisan'da da Gelenler Mahallesi kırsalında yabancı uyruklu oldukları belirlenen 6 erkek cesedi bulundu. 3 gün sonra da ilçenin İran sınırındaki Kaçkol Mahallesi kırsalında yabancı uyruklu 2, yine Gelenler Mahallesi kırsalında ise 6 erkeğin cansız bedenine ulaşılmıştı. Ölenlerin yaşlarının 18 -25 arasında olduğu belirlenirken, bu cesetlerle ilgili yapılan açıklamada, olayın kışın meydana gelmiş olabileceği ve karların erimesi ile cesetlerin ortaya çıktığının düşündüğü kaydedilmişti. Cesetlerin kaçak yollarla Türkiye'ye geçiş yapan göçmenlere ait olduğu üzerinde duruluyor.

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