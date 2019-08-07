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İran sınırındaki arazide 4 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 09:17 | Son Güncelleme

VAN'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesindeki boş arazide, 4 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İran sınırındaki arazide 4 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesindeki boş arazide, 4 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı İran sınır hattındaki Yücelen Mahallesi'ne kaçak sigara getirileceği ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, kaçakçıların geçme ihtimali olan güzergahlarda arama-tarama faaliyeti yaptı. Jandarma, kaçakçıların araziye attığı 4 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Soruşturma başlatıldı.

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