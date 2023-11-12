İran sınırındaki duvarda yeni adımlar! Bakan Yerlikaya: 'Buradaki gücümüz arttıkça cesaretleri kırılıyor'

Bu duvarın karşısından en ufak bir göç akımının gelmesini istemiyoruz. Buradaki gücümüz arttıkça onların da cesaretlerinin kırıldığını ve farklı göç noktaları aradıklarını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Kritik bölgelerde kameralar yerleştirildi.