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  4. İran sınırındaki duvarda yeni adımlar! Bakan Yerlikaya: 'Buradaki gücümüz arttıkça cesaretleri kırılıyor'

İran sınırındaki duvarda yeni adımlar! Bakan Yerlikaya: 'Buradaki gücümüz arttıkça cesaretleri kırılıyor'

12.11.2023 14:46 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İran sınırındaki duvarla ilgili atılan ve atılacak adımlara dikkat çekti. Göç konusunda net mesaj veren Yerlikaya, "Bu duvarın karşısından en ufak bir göç akımının gelmesini istemiyoruz" dedi.

İran sınırındaki duvarda yeni adımlar! Bakan Yerlikaya: 'Buradaki gücümüz arttıkça cesaretleri kırılıyor'

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı Sınır Güvenliği toplantısında konuştu. Sınır güvenliğine vurgu yapan Bakan Yerlikaya, "Milletimizin huzuruna, güvenliğina kastedenlere tahammülümüz yoktur, hiçbir zaman olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

"EKSİK VE İHTİYAÇLARI EN KISA SÜREDE GİDERECEĞİZ"

Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

  • İran hududundaki duvarların hazırlanmasında onların bizden istediği fiziki güvenlik sistemleriyle ilgili tüm detayları yapma noktasında gayret gösteriyoruz. Eksikler ve yeni ihtiyaçlarla ilgili tespitlerimizi yaptık, en kısa sürede gidereceğiz. Bazı ufak tefek tamirat yapmamız gereken yerler tespit ettik, onlarla ilgili gayret göstereceğiz.

"GÜCÜMÜZ ARTTIKÇA CESARETLERİ KIRILIYOR"

  • Bu duvarın karşısından en ufak bir göç akımının gelmesini istemiyoruz. Buradaki gücümüz arttıkça onların da cesaretlerinin kırıldığını ve farklı göç noktaları aradıklarını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Kritik bölgelerde kameralar yerleştirildi.

  • Sınırlarımız kırmızı çizgimizdir. Düzensiz göçle mücadelede olmazsa olmazdır. Milletimizin huzuruna, güvenliğina kastedenlere tahammülümüz yoktur, hiçbir zaman olmayacaktır.
    Günün önemli manşetleri


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Ali Yerlikaya
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