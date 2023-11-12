İran sınırındaki duvarda yeni adımlar! Bakan Yerlikaya: 'Buradaki gücümüz arttıkça cesaretleri kırılıyor'

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı Sınır Güvenliği toplantısında konuştu. Sınır güvenliğine vurgu yapan Bakan Yerlikaya, "Milletimizin huzuruna, güvenliğina kastedenlere tahammülümüz yoktur, hiçbir zaman olmayacaktır" ifadelerini kullandı.
Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Bu duvarın karşısından en ufak bir göç akımının gelmesini istemiyoruz. Buradaki gücümüz arttıkça onların da cesaretlerinin kırıldığını ve farklı göç noktaları aradıklarını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Kritik bölgelerde kameralar yerleştirildi.