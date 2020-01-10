İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı: "Ukrayna uçağına füze isabet etmedi"

İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade, Ukrayna uçağının hava savunma füzesi tarafından düşürüldüğüne ilişkin açıklamaların doğru olmadığını, gerçek nedenin kara kutunun incelenmesi sonucu açığa çıkacağını söyledi.

İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Abidzade, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün (ICAO) kurallarına göre kaza inceleme komisyonu kurulduğunu ve Ukrayna'dan da inceleme ekibine katılmak için bir heyetin İran'a geldiğini ifade etti.

Uçağın İran tarafından yanlışlıkla düşürülmüş olabileceğini savunan ABD ve Kanadalı yetkililere ellerindeki delilleri paylaşma çağrısında bulunan Abidzade, "Ukrayna uçağı, bir buçuk dakikadan fazla bir süre alevli şekilde uçmaya devam etti. Uçağa füze isabet etseydi o anda patlardı." dedi.

Abidzade, uçağın düştüğü noktanın da havalandıktan sonra pilotun havalimanına geri dönmek istediğini gösterdiğini savunarak, "Uçak kuzeye doğru gidiyordu ancak güneybatı yönündeyken düştü. Bu da uçağın havalimanına geri dönmek istediğini gösteriyor. Uçak burnunu değil gövdesini zemine çarptı." diye konuştu.