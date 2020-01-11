İran Sivil Havacılık Kurumu Kaza İnceleme Komisyonu Başkanı Hasan Rızaifer, Ukrayna’ya ait düşürülen yolcu uçağının kara kutusunun okunması için İran’da yeterli imkanların bulunmadığını belirterek kara kutunun Fransa’ya gönderileceğini söyledi.
İran Sivil Havacılık Kurumu Kaza İnceleme Komisyonu Başkanı Hasan Rızaifer, Ukrayna’ya ait düşürülen yolcu uçağının kara kutusunun okunması için İran’da yeterli imkanların bulunmadığını belirterek kara kutunun Fransa’ya gönderileceğini söyledi.
İran Sivil Havacılık Kurumu Kaza İnceleme Komisyonu Başkanı Hasan Rızaifer, Ukrayna’ya ait düşürülen yolcu uçağının kara kutusunun okunması için İran’da yeterli imkanların bulunmadığını belirterek kara kutunun Fransa’ya gönderileceğini söyledi.
İran Sivil Havacılık Kurumu Kaza İnceleme Komisyonu Başkanı Hasan Rızaifer, Ukrayna’ya ait düşürülen yolcu uçağının kara kutusunun okunması için İran’da yeterli imkanların bulunmadığını belirterek kara kutunun Fransa’ya gönderileceğini söyledi.