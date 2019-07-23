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İran Sivil Savunma Başkanı: "ABD ile müzakere fitnedir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.07.2019 15:05 | Son Güncelleme

İran Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Gulam Rıza Celali, ABD ile müzakerenin bir fitne olduğunu söyleyerek, “Mevcut durumda düşman çaresiz ve bu nedenle müzakere halatına tutunmak istiyor” dedi.İran Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Gulam Rıza Celali, teşkilatın eyalet yetkilileri ile bir araya geldi.

İran Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Gulam Rıza Celali, ABD ile müzakerenin bir fitne olduğunu söyleyerek, “Mevcut durumda düşman çaresiz ve bu nedenle müzakere halatına tutunmak istiyor” dedi.
İran Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Gulam Rıza Celali, teşkilatın eyalet yetkilileri ile bir araya geldi. İran-Irak savaşı sonrasında çok farklı bir süreçten geçtiklerini belirten Celali, “Bu dönemde yeni tehditleri tecrübe etmekteyiz” dedi. İran ve ABD’nin farklı alanlarda çatışma halinde olduğunu söyleyen Celali, “Siyaset alanında ABD nükleer anlaşmadan ayrılarak İran’ı dize getirmeye çalıştı. Elbette İran’ın anlaşmadaki bazı taahhütlerini askıya alması ile dize gelen onlar oldu” ifadelerini kullandı.
ABD’nin çaresiz bir şekilde müzakere halatına tutunmaya çalıştığını vurgulayan Celali mevcut şartlar altında ABD ile müzakerenin fitne ve tuzak olduğunu söyledi. ABD ile İran arasındaki bir diğer çatışmanın askeri düzeyde yaşandığını söyleyen Celali, ABD’nin savaş tehditleri ile İran’ı müzakereye çekmek istediğini belirterek, “İran’ın ABD’ye ait casus uçağını düşürmesi ile tüm hesapları karışmış oldu” dedi.
İran’ın İngiltere’ye ait Stena İmpero adlı petrol tankerini Hürmüz Boğazı’ndan geçişi sırasında alıkoymasını da değerlendiren Celali, ”İngiltere’nin denizlerdeki hakimiyetini bitirdik” diye konuştu.

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