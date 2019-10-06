İran Sivil Savunma Teşkilatı: “ABD İran’a siber saldırı düzenledi”

İran Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Gulam Rıza Celali, ABD’nin birçok kez İran’a siber saldırı düzenlediğini söyledi.

İran’da askeri bir törende konuşan İran Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Celali, ABD’nin İran’a yönelik siber saldırı tehditlerine değinerek, "ABD birçok kez İran’ı siber saldırıyla tehdit etti ve siber saldırılar düzenledi. Bu saldırıların nasıl karşılık bulacağını ise doğal olarak çok iyi biliyorlar" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığının söz konusu siber saldırılara karşı gerekli hukuki süreci takip ettiğini aktaran Celali, “Bize düşen vazife ise siber savunma gücümüzü ve teknik altyapımızı daha da geliştirmektir. Bu konuda özel tatbikatlar düzenlenmeli” şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz altı ay içerisinde 120 farklı siber tatbikat gerçekleştirdiklerini söyleyen İran Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Celali, gerçekleştirdikleri tatbikatlar ile zayıf noktaların tespit edildiğini vurgulayarak, "Gerçekleştirdiğimiz tatbikatların yüzde 70’i enerji sektörünü kapsamakta” dedi.

İran’ın siber savunma alanında yeterli teknik altyapıya sahip olduğunu söyleyen Celali, “Siber savunma alanında daha ileri bir noktaya ilerlemek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

