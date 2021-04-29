HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İran: Su kaynaklarımız yarı yarıya azaldı

İran: Su kaynaklarımız yarı yarıya azaldı

29.04.2021 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede ciddi bir kuraklık sorunuyla karşılaştıklarını ve su kaynaklarının yarı yarıya azaldığını belirterek, tasarruf çağrısında bulundu.

İran: Su kaynaklarımız yarı yarıya azaldı

İran devlet televizyonuna göre Cumhurbaşkanı Ruhani, Enerji Bakanlığı'nın Hürmüzgan, Mazenderan ve Huzistan eyaletlerinde üstlendiği bazı projelerin açılış törenine video konferans yöntemiyle katılarak konuşma yaptı.

Konuşmasında ülkedeki kuraklık sorununa değinen Ruhani, "Bu yıl kuraklıkla karşı karşıyayız. Su kaynaklarımız neredeyse yüzde 50 azalmış vaziyettedir. Yaz aylarının yaklaştığı bu günlerde yağış mevsimi de artık sona ermeye başladı" dedi.

Ruhani, barajların doluluk oranına dair ise şunları söyledi:

"Barajlarımızın durumu da geçen yıl olduğu gibi değil ve bugün pek çok barajımız boş durumda. Bu yüzden elektrik sektöründe de dikkatli olmamız gereken hidroelektrik sektörlerinden kaynaklı sorunlar yaşanacak"

İran Cumhurbaşkanı, ülkede su ve elektrik tüketimi konusunda ciddi tasarrufa gidilmesi çağrısında bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şans eseri buldu! Köylülerin keşfi heyecan yarattı Şans eseri buldu! Köylülerin keşfi heyecan yarattı
İtalya'da hızlı korona testleri satılmaya başlanacakİtalya'da hızlı korona testleri satılmaya başlanacak
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
İran

En Çok Okunan Haberler

Büyük ihanet: Dudak dudağa yakalandılar!

Büyük ihanet: Dudak dudağa yakalandılar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Bir il için müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Bir il için müjde

Pfizer/Biontech aşısıyla ilgili yeni açıklama!

Pfizer/Biontech aşısıyla ilgili yeni açıklama!

Bakanlık açıkladı! 30 Nisan'da tam kapanmada muaflar

Bakanlık açıkladı! 30 Nisan'da tam kapanmada muaflar

Tüyler ürperten fotoğraf! Cesedi böyle taşıdılar

Tüyler ürperten fotoğraf! Cesedi böyle taşıdılar

Celal Şengör'e gelen soru olay oldu

Celal Şengör'e gelen soru olay oldu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

27 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

27 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Arnavutluk'ta Thodex operasyonu

Arnavutluk'ta Thodex operasyonu

İşte tam kapanmayla ilgili merak edilen sorular! Bakan Soylu tek tek yanıtladı

İşte tam kapanmayla ilgili merak edilen sorular! Bakan Soylu tek tek yanıtladı

Bunu yaparsa Erdoğan'a teşekkür edeceğiz

Bunu yaparsa Erdoğan'a teşekkür edeceğiz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.