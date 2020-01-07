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  4. İran Süleymani Yorumları Nedeniyle Brezilya'ya Tepkili

İran Süleymani Yorumları Nedeniyle Brezilya'ya Tepkili

07.01.2020 19:47 | Son Güncelleme

İran yönetimi, Jair Bolsonaro liderliğindeki Brezilya hükümetinin Kasım Süleymani’nin öldürülmesiyle ilgili yorumunun ardından Tahran’daki Brezilya maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı

İran Süleymani Yorumları Nedeniyle Brezilya'ya Tepkili

İran yönetimi, Jair Bolsonaro liderliğindeki Brezilya hükümetinin Kasım Süleymani’nin öldürülmesiyle ilgili yorumunun ardından Tahran’daki Brezilya maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı. Brezilyalı yetkililer yaptıkları açıklamalarda, Amerika’nın İranlı general Süleymani’ye saldırısını ‘teröre karşı mücadele’ olarak nitelendirmişti.

İran’daki en yetkili ikinci kişi olarak görülen ve ülkenin Ortadoğu’daki etkisinin mimarı olarak değerlendirilen Kasım Süleymani’nin Irak’ta ABD’nin düzenlediği hava saldırısında öldürülmesinin ardından bölgede tansiyon yükselmeye devam ediyor.

Süleymani’yi terörist olarak nitelendiren Washington yönetiminin Irak’taki saldırısına Birleşmiş Milletler içerisinden ve birçok Avrupalı yetkiliden eleştiri gelirken, Başkan Donald Trump’la yakın ilişkiler kurma hedefi güden Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro liderliğindeki hükümetten Amerika’ya ‘terörle mücadele’ konusunda destek mesajları iletilmişti.

Tahran’daki maslahatgüzarın İran yönetimince çağrılmasının ardından Bolsonaro bir açıklama yaparak ‘dünyanın neresinde olursa olsun teröre karşı olduklarına’ vurgu yaptı. Bolsonaro ayrıca maslahatgüzarla İranlı yetkililer arasındaki görüşmenin sakin ve olumlu geçtiğini, ülkesinin İran’la ticari ortaklıklarını sürdüreceğini söyledi. Görüşmeyle ilgili henüz başka bir ayrıntı aktarılmadı.

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