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  4. İran, Süleymani'nin konvoyundaki İranlı subayların isimlerini açıkladı

İran, Süleymani'nin konvoyundaki İranlı subayların isimlerini açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 16:47 | Son Güncelleme

Süleymani'nin öldürüldüğü ABD saldırısında hayatını kaybeden İranlı subayların Tuğgeneral Hüseyinpur Caferi, Albay Şehrud Muzafferiniya, Binbaşı Hadi Tarimi ve Yüzbaşı Vahid Zemaniyan olduğu belirtildi

İSTANBUL (AA) - İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü ABD saldırısında hayatını kaybeden diğer İranlı subayların isimlerini açıkladı.

İran devlet televizyonuna ait "iribnews" haber sitesine göre, Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Güçleri Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Bağdat'ta hedef aldığı konvoyda bulunan 4 İranlı subayın isim ve rütbelerine yer verildi.

Söz konusu İranlı subayların Tuğgeneral Hüseyinpur Caferi, Albay Şehrud Muzafferiniya, Binbaşı Hadi Tarimi ve Yüzbaşı Vahid Zemaniyan olduğu belirtildi.

Açıklamada, Süleymani'nin beraberinde damadının da bulunduğu yönündeki iddialar ise yalanlandı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra, Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla birlikte toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

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