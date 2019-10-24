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İran: ‘Suriye Mutabakatı Olumlu Bir Adım’

24.10.2019 11:20 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü “İran, Suriye’ye güvenlik ve sükunet getirecek, ülkenin toprak bütünlüğünü koruyacak her adımı memnunlukla karşılar” ifadelerini kullandı

İran: ‘Suriye Mutabakatı Olumlu Bir Adım’

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü “İran, Suriye’ye güvenlik ve sükunet getirecek, ülkenin toprak bütünlüğünü koruyacak her adımı memnunlukla karşılar” ifadelerini kullandı

İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Rusya ve Türkiye’nin Suriye’nin kuzey doğusunda ortak devriye faaliyetlerine başlayacağını açıklamasının olumlu bir adım olduğu belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi, “İran, Suriye’ye güvenlik ve sükunet getirecek, ülkenin toprak bütünlüğünü koruyacak her adımı memnunlukla karşılar” ifadelerini kullandı.

Salı günü varılan mutabakatla Moskova ve Ankara, Suriye rejim güçleri ve Rus askerlerinin YPG unsurlarını silahlarıyla beraber Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 kilometre dışarıya çıkartması konusunda anlaşmıştı.

Musavi, “Rusya ve Türkiye arasındaki anlaşma olumlu bir adım. Umarız bu anlaşma Türkiye’nin kaygılarını giderir ve Suriye’ye barışla güvenlik getirir” diye konuştu.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat’ın yakın müttefiki İran, Suriyeli Kürtler’i, Şam rejimini ve Türkiye’yi müzakere masasına oturtmak için aracı olmayı teklif etmişti.

“İran tartışmaların çözümünde her zaman siyasi araçları destekler diyen Musavi, “Tahran, Suriye ve Türkiye’nin anlaşmaya varması için yardım etmekten memnun olur” ifadelerini kullandı.

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