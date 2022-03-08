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İran, Suriye ve Kuzey Kore'yi geçti! Rusya dünyada ilk sırayı aldı

08.03.2022 01:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya, dünyanın en çok yaptırım uygulanan ülkesi oldu. Ukrayna'ya yönelik saldırı, Rusya için 2 bin 778 yeni yaptırıma yol açtı. Moskova yönetimi, yaptırım uygulanan İran, Suriye ve Kuzey Kore'yi geçerek dünyada ilk sırayı aldı.

İran, Suriye ve Kuzey Kore'yi geçti! Rusya dünyada ilk sırayı aldı

Ukrayna’ya saldıran Rusya, İran, Suriye ve Kuzey Kore'yi geçerek 10 günde dünyanın en çok yaptırım uygulanan ülkesi konumuna geldi. Küresel yaptırım izleme veri tabanı Castellum.ai'nin verilerine göre, Rusya 22 Şubat'tan itibaren 2 bin 778 yeni yaptırıma maruz kaldı.

Böylece Rusya’ya uygulanan yaptırımların sayısı toplam 5 bin 530'u aştı.

BÜTÜN ÜLKELERİ GERİDE BIRAKTI

Rusya bu sayıyla, 3 bin 616 yaptırımın uygulandığı İran'ı, 2 bin 608 yaptırıma maruz kalan Suriye'yi ve 2 bin 77 yaptırımın uygulandığı Kuzey Kore'yi geride bıraktı.

Dünyada en çok yaptırımın uygulandığı ülkeler sıralamasında 651 yaptırımla Venezuela, 510 yaptırımla Myanmar ve 208 yaptırımla Küba da yer aldı.

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EN ÇOK YAPTIRIM KARARI ALAN İSVİÇRE OLDU

Rusya'ya yönelik 22 Şubat'tan itibaren en çok yaptırım kararı alan ülke, 568 yaptırımla İsviçre oldu. İsviçre'yi 518 yaptırımla Avrupa Birliği (AB), 512 yaptırımla Fransa, 454 yaptırımla Kanada ve 413 yaptırımla Avustralya takip etti. ABD de ise bu tarihten itibaren Rusya'ya yönelik 243 yaptırım kararı aldı.

Söz konusu tarihten itibaren Rusya'ya yönelik yaptırımların 2 bin 427'si bireylere uygulanırken, 343'ü kuruluşları, 6'sı gemileri ve ikisi uçakları hedef aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamıştı.

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Putin'in söz konusu kararına tepki olarak Batılı ülkeler 22 Şubat itibarıyla Rusya'ya yönelik ilk yaptırım kararlarını açıklamaya başlamıştı.

Rusya Başkanı Putin, 24 Şubat'ta ise Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu.

Ukrayna'ya yönelik saldırının resmen başlamasıyla Batı ülkeleri, Rusya'ya ağır ekonomik bedel ödetmek için özellikle finans, enerji ve ulaşımla birlikte ticaret ve bireysel kısıtlamaları da içeren çok sayıda yaptırımı yürürlüğe koymuştu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İran Rusya
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