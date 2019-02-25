"İran Suriye'de 30 bin konut inşa edecek"

İranlı özel şirketlerin 600 milyar dolarlık pazara dahil olması için hazırlıkların yapıldığını ve iki ülke arasındaki bankacılık sorunlarını çözmeye çalıştıklarını aktaran Emini, "Bankacılık ilişkilerinin düzeltilmesi konusu, İran ile Suriye arasında yapılan stratejik anlaşmanın en önemli parçası. Eğer bankacılık zemini uygun hale getirilmezse İranlı özel şirketler mutlaka sorunlarla karşı karşıya kalacaktır. Bunun için özel banka şubelerinin kurulması da dahil birçok seçenek değerlendiriliyor." dedi.

Emini, projelerin büyük kısmının giderlerinin halk tarafından karşılanacağını ancak Suriye'deki Esed rejiminin kolaylık sağlayarak destek vereceğini, kamu binalarının maliyetinin ise tamamen rejim tarafından karşılanacağını ve bunun için gerekli bütçenin temin edildiğini dile getirdi.

Esed rejiminin ülkenin yeniden imarı projelerini İranlı şirketlere vereceğini ifade eden Emini, ilk etapta 30 bin konutun yeniden inşa edilmesinde anlaşmaya varıldığını belirtti.

Emini, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında, Esed rejiminin hazırladığı raporlara göre Suriye'deki 7 yıllık iç savaşta 600 milyar dolarlık zarar oluştuğunu aktardı.

İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Emir Emini, İranlı şirketlerin Suriye'de 30 bin konut inşa etmesi için Beşşar Esed rejimi ile Tahran yönetimi arasında mutabakat sağlandığını söyledi.

Suriye'deki projelerin yürütülmesinde malzeme temininin temel sorun olduğunu söyleyen Emini, bu ihtiyacın İranlı şirketler tarafından karşılanacağına işaret etti.

İranlı Bakan Yardımcısı, "Suriye'nin yeniden inşası pazarına girmeli ve bu fırsatı kaçırmamalıyız. İran hükümeti, dış pazarlara açılmaları için ilk defa müteahhitlere böyle bir zemin hazırlıyor. Bu çok uygun bir fırsattır ve elden kaçırılmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri 28 Ocak'ta Şam'ı ziyaret ederek Esed rejimi ile ekonomi, kültür, ticaret, enerji, altyapı ve konutların yeniden imarı gibi çeşitli alanlarda 11 iş birliği anlaşması imzalamıştı.

İran, Suriye'de iç savaşın şiddetlendiği dönemden bu yana müttefiki Beşşar Esed safında 100 binden fazla milisi savaştırıyor. Bu gruplar hâlihazırda en yoğun olarak İdlib, Şam, Humus, Deyrizor kırsalı ve özellikle Lübnan sınırında konuşlu bulunuyor.

Esed rejiminin bu milisler ve ailelerine vatandaşlık verdiği, yerinden edilen kişilerin evlerine yerleştirdiği ya da el konulan arazilerine konut yapılmasına izin verdiği biliniyor.

Suriyeli muhalifler, ülkedeki yeniden imar faaliyetinin savaş bittikten sonra Birleşmiş Milletler gözetimindeki siyasi geçiş süreci tamamlandığında başlaması gerektiğine dikkati çekiyor.

