İran, Suriye'de 30 bin konut inşa edecek

İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami, Esed rejimi ile varılan anlaşma çerçevesinde Suriye'de 30 bin konut inşa edeceklerini söyledi.

İran medyasında yer alan haberlere göre, Esed rejiminin Konut ve Kamu Hizmetleri Bakanı Süheyl Abdullatif Tahran'ı ziyaret etti.

Abdullatif'in ziyareti sırasında iki ülke arasında İranlı şirketler tarafından Suriye'de toplu konutlar inşa edilmesi konusunda anlaşma imzalandı.

İslami, anlaşma kapsamında altyapı, konut ve mühendislik hizmetleri alanında iki ülke arasında 3 ortak şirket kurulacağını belirterek, İranlı şirketlerin Suriye'deki Esed rejiminin yasalarına uygun bir şekilde ve bağımsız olarak bu ülkede yatırım yapabileceğini kaydetti.

Anlaşmanın önceliğinin Suriye'de İranlı şirketler tarafından 30 bin konut inşası ve altyapı projeleri olduğunu ifade eden İslami, "Suriye hükümeti bu konularla ilgili daha sonra açıklama yapacak." ifadesini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, 28 Ocak'ta Şam'ı ziyaret ederek Esed rejimi ile ekonomi, kültür, ticaret, enerji, altyapı ve konutların yeniden imarı gibi çeşitli alanlarda 11 iş birliği anlaşması imzalamıştı.