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İran, Suriye'de termik santral kuracak

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 21:36 | Son Güncelleme

İran ile Suriye arasında Lazkiye'de 540 megavatlık termik santral kurulması anlaşması imzalandı

İSTANBUL (AA) - İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, ülkesi ile Suriye arasında Suriye'nin Lazkiye kentinde 540 megavatlık termik santral kurulması anlaşması imzalandığını açıkladı.

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) konuşan Erdekaniyan, ülkesi ile Suriye arasında, Lazkiye kentinde 411 milyon avro değerinde yatırımla 540 megavatlık termik santral kurulması anlaşması imzalandığını kaydetti.

Bakan Erdekaniyan, anlaşmayı İran tarafından Elektrik Üretim Kurumu Genel Müdürü Mahmud Ramazan ile mühendislik şirketi Mapna Grup Genel Müdürü Abbas Ali Abadi'nin, Suriye tarafından da Elektrik Bakanı Muhammed Zuheyr Harputli'nin imzaladığını belirtti.

İran merkezli Mapna Grup'un Suriye'de bugüne kadar 900 megavatlık termik santral kurduğunu dile getiren Erdekaniyan, yakın gelecekte Halep kentinde 125 megavatlık termik santralin faaliyete geçeceğini aktardı.

Erdekaniyan, rüzgar enerjisiyle çalışan 50 megavatlık elektrik santralinin kurulmasıyla ilgili görüşmelerin devam ettiğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Suriye

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