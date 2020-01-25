İran, Suriye'de yeni bir silahlı grup kurdu

DEYRİZOR (AA) - MOHAMAD MİSTO - İran, Suriye'ye Irak ve Afganistan'dan para karşılığında getirdiği kişilerden bir silahlı grup daha oluşturarak müttefiki Beşşar Esed rejimine desteğini artırdı.

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre İran, Suriye'de Esed rejimi güçleri saflarında savaştırmak üzere Irak ve Afganistan'dan para karşılığında getirdiği kişilerden bir silahlı grup daha kurdu.

Gruba "Mehdi Aslanları" adı verildi.

Suriye kökenli Şiilerin de katılmasıyla gruptaki silahlı kişilerin sayısı 200'e ulaştı.

Hama ilinde askeri eğitimlerini tamamlayan silahlı kişiler, İran destekli terörist grupların yoğun olarak bulunduğu Deyrizor iline gönderildi.

Söz konusu silahlı gruptakiler, Deyrizor'daki Elbukemal Çölü'ne ve Irak- Suriye sınır hattına konuşlandırıldı.

Öte yandan Halep ilinde yoğunlukla varlık gösteren, İran destekli yabancı terörist gruplardan Bekir Tugayları safındakilerin sayısının 2 bine ulaştığı, gruptaki teröristlerin bir kısmının da Deyrizor ve Rakka'ya gönderildiği öğrenildi.