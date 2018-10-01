İran Suriye'ye Füze Saldırısı Düzenledi

İran Devrim Muhafızları, Pazartesi günü Suriye’nin doğusuna balistik füzelerle bir saldırı gerçekleştirdiklerini ve İran’da geçtiğimiz günlerde askeri tören esnasında düzenlenen saldırıdan sorumlu olduğu düşünülen militanları hedef aldıklarını açıklandı.
İran devlet televizyonu ve resmi haber ajansı IRNA düzenlenen saldırıda Suriye’de militanların öldürüldüğünü duyurdu ancak herhangi bir detay vermedi.
Televizyon yayını esnasında füzelerden biri ateşlenirken bölgeden anons yapan bir muhabir görüldü ve füzelerin İran’ın Kermanşah bölgesinden fırlatıldığı bilgisi verildi. Yine aynı yayında gösterilen grafik animasyonda da füzelerin, Irak’ta Tikrit şehrine yakın bir bölgede üzerinden uçarak, Suriye’nin güneydoğusundaki Ebu Kamal şehri yakınlarını vurduğu anlatıldı.
Ebu Kamal bölgesi Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a bağlı güçler tarafından kontrol ediliyor. Bölge halen Irak’ta ve Suriye’dki topraklarını kaybetmiş olan IŞİD örgütü militanları tarafından da saldırı altında tutuluyor. TV kanalında gösterilen füzelerden birinin üzerinde “Amerika’ya ölüm, İsrail’e ölüm, Suudilere ölüm” ve Kur’an da yer alan bir ayetten alıntı olarak Arapça, “Şeytanın dostlarını öldürün” yazdığı görüldü.
Devlet Televizyonunun muhabiri füzelerin fırlatılması sırasında, “Bu İslam Devriminin Rejim Muhafızlarına ait füzelerin kükreyişi. Birkaç dakika içerisinde kibir dünyasının üyeleri özellike Amerika ve siyonist rejim ve Suudiler İran’ın ard arda darbelerinin seslerini duyacaklar” dedi.
Rejim muhafızlarına yakınlığıyla bilinen yarı resmi Fars haber ajansı da Zolfaghar ve Qiam olarak bilinen ve menzilleri 750 ila 800 km olan 6 füzenin kullanıldığını duyurdu.
Devlet televizyonu ayrıca füzelerin ardından bölgeye insansız hava araçlarıyla da saldırı düzenlendiğinin haberini verdi.
Bu operasyon, İran’da 22 Eylül’de askeri geçit töreninde düzenlenen ve en az 24 kişinin öldüğü 60 kişinin yaralandığı saldırıyı kimin düzenlediği konusundaki kafa karışıklığını daha da arttırdı.
İran son olarak saldırıdan ayrılıkçı Arap grupları sorumlu tutmuş bu gruplar da saldırıyı üstlenmiş ve saldırganlardan biri hakkında da detaylı paylaşımda bulunmuşlardı.
İlk anda IŞİD de saldırıyı üstlenmiş ancak daha sonra saldırıya dair yanlış bilgiler vermişti. Daha sonra IŞİD İran’ın da saldırganlar olarak ilan ettiği kişilerin görüntülerini yayınladı ancak görüntülerde bu kişilerin IŞİD’le ilişkili olduklarına dair bir iz bulunmuyordu.
İran devlet medyası füzelerle düzenlenen operasyonda IŞİD ve Ahvazi ayrılıkçıların “tekfirci” olarak bilinen militanlarının hedef alındığını duyurdu. Bu grubun daha önce de IŞİD’le işbirliği yaptıkları biliniyor.
Pazartesi günü yapılan açıklamada Rejim Muhafızları, sözkonusu saldırının elde edilen kanıtlar sonrasında Suriye’nin doğusundaki teröristlerin hedef alındığı belirtildi. Açıklamada söz konusu teröristlerin Amerika ve Beyaz Saray’ın “şeytani” planlarıyla, siyonist rejim ve Suudi Arabistan tarafından desteklenen gruplar olduğu iddia edildi.
Bu son yılllarda İran’ın Suriye’ye yönelik düzenlediği üçüncü füze saldırısı oldu. Geçen yıl da İran Tahran’da düzenlenen bir IŞİD saldırısının ardından Suriye’yi vurmuştu. Eylül ayında da İran, Irak’taki İranlı Kürt ayrılıkçı grupları hedef almıştı. Bu saldırıda en az 11 kişinin öldüğü 50 kişinin de yaralandığı duyurulmuştu.
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